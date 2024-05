14 start-ups réunionnaises à Viva Tech et à la smart city de Dijon

La Région et la French Tech La Réunion ont emmené à Paris 14 start-ups réunionnaises pour une "learning expédition" (expédition apprenante) à VivaTech, l'un des plus grands salons technologiques mondiaux et à la smart city de Dijon. "Cette initiative vise à répondre aux défis de crédibilité et de visibilité auxquels font face les start-ups réunionnaises" indiquent les promoteurs de l'action dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo D.R.)

La learning expédition une réponse stratégique aux défis des start-ups Réunionnaises

Les jeunes start-ups réunionnaises, souvent aux prémices de leur développement, manquent de présence sur les marchés national et international. Leur historique opérationnel limité les désavantage par rapport aux entreprises plus établies.

Leurs innovations, bien que prometteuses, sont souvent perçues avec méfiance, surtout en provenance des DROM-COM. Cependant, elles ont un rôle crucial à jouer dans la transformation de l’écosystème local et la création d’emplois durables.

Face à ce constat, la French Tech La Réunion a accompagné une douzaine de start-ups réunionnaises en "learning expedition" avec pour objectif d’acquérir d’une part des compétences et expertises à diffuser localement, adaptées aux besoins des start-ups réunionnaises, et d’autre part, d’avoir accès aux grands groupes nationaux susceptibles de constituer un premier chiffre d’affaires, nécessaire pour convaincre un investisseur.

"Notre participation à Viva Tech est une opportunité unique pour nos start-ups de démontrer leur potentiel, d'attirer des investissements et de se positionner comme des acteurs incontournables de l'innovation mondiale" a

déclaré Julie Van Snick, directrice de French Tech La Réunion.

"Nous sommes notamment pionniers dans la cleantech avec la moitié des startups du territoire qui développent des innovations dans la greentech, la bluetech, l’énergie renouvelable, l’agriculture… Notre territoire nous place par essence sur le devant de la scène de l’innovation internationale en transition écologique, et nous n’avons pas d’autre choix que d’agir sans attendre

le" timing parfait". Nous y parvenons quand tous les acteurs de l’innovation de notre ile agissent conjointement

pour le rayonnement de nos pépites réunionnaises".

La première partie du voyage à permis aux entreprises réunionnaise de visiter la station F et de participer au salon Viva Tech afin de rencontrer des investisseurs potentiels, d'établir des partenariats stratégiques avec des grandes entreprises, et d'accéder à de nouveaux marchés. C'est également une opportunité précieuse pour obtenir des retours sur ses produits et se tenir informé des dernières innovations technologiques.

Des partenariats qui font sens pour nos entreprises innovantes insulaires

Ce salon a également été marqué par la signature d’une convention cadre entre la French Tech la Réunion et Frenchbee / Air Caraibes. Cette convention engage les compagnies aériennes à accompagner au mieux les communautés French Tech Réunion mais également Guadeloupe, Guyane et Martinique à établir une convention propre à chaque territoire, à l’avantage des startups de ces territoires outre-mer, pour qui rallier régulièrement la métropole est une nécessité

Pitch devant des investisseurs à Dijon

En plus de préparer les start-ups aux concours, la learning expédition vise à favoriser l'open innovation en créant des synergies avec d'autres écosystèmes d'excellence. Ainsi, après avoir participé au salon Viva Tech, les start-ups réunionnaise découvriront la smart city dijonnaise. La Smart City de Dijon est un projet ambitieux visant à transformer la ville en un modèle de gestion urbaine intelligente, intégrant des technologies innovantes pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Ce sont donc 9 de nos start-ups qui pitcheront devant les fondateurs de la smart city dijonnaise (Cap Gemini, Orange, EDF, Vinci, etc.) avec comme objectif d’être sélectionnés pour voir leurs solutions intégrées par cette dernière. Les French Tech Guadeloupe et Martinique seront également présentes.

Par ailleurs, les territoires Réunion, Guadeloupe et Martinique exposeront également les opportunités d’import/export et démontreront l’attractivité de notre territoire en termes d’innovation, face à un public de startups de Bourgogne-Franche-Comté ayant des ambitions liées aux outre-mer.

En somme, cette "learning expédition" de Viva Tech à Dijon est une étape cruciale pour les start-ups réunionnaises, leur offrant l'opportunité de s'imposer sur la scène nationale et internationale, de tisser des liens stratégiques et de consolider leur position dans l'écosystème de l'innovation. La French Tech La Réunion et ses partenaires pavent ainsi la voie vers un avenir prospère pour l'innovation réunionnaise et pour l’emploi sur notre territoire.

Prochaine étape : Rex (retour d’expérience) de cette learning expédition le vendredi 7 juin à 16h30 à la salle Hémisphère de l’aéroport à Gillot, en présence de tous les participants et au bénéfice d’un public de porteurs de projet, startups, entreprises innovantes, grands groupes et acteurs de l’innovation – sur inscription.