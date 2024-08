19 cas de de coqueluche recensés depuis le début de l'année

Dans son bulletin hebdomadaire, Santé Publique France fait le point sur la situation sanitaire du 19 au 25 août 2024. En plus des trois cas de chikungunya confirmés, des cas de coqueluche sont actuellement diagnostiqués à La Réunion. 19 signalements ont été recensés depuis le début de l'année, contre 4 en 2023. La circulation du Covid-19 reste à un faible niveau, tout comme des virus respiratoires qui reste très limitée sans impact sanitaire. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

• Chikungunya

Au 29 août, 3 cas de chikungunya acquis localement (autochtones) ont été signalés à l’ARS et la cellule régionale de SpF. Ces 3 personnes résident dans l’ouest, Saint Gilles les Bains.

Des traitements spécifiques ont été mis en œuvre par la Lutte Anti Vectorielle ARS dans le secteur ainsi qu’une recherche active de cas.

Bien que nous soyons en période d’hiver austral, caractérisé par une densité vectorielle faible, nous invitons tous les professionnels de santé à la plus grande vigilance et à prescrire une biologie « arboviroses » (= dengue + chikungunya) à toute personne qui présenterait un syndrome ressemblant à la dengue.

Pour toute question, la cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) de l’ARS-Réunion ou la cellule régionale de santé publique France peuvent être contactées.

• Coqueluche

Des cas de coqueluche sont actuellement diagnostiqués à La Réunion. Santé publique France rappelle l’importance de la vaccination chez la femme enceinte recommandée depuis avril 2022 pour protéger les nouveau-nés et les jeunes nourrissons. En date du 22 juillet 2024, la Haute Autorité de Santé (HAS) a recommandé que toute personne en contact proche avec un nouveau-né et/ou nourrisson de moins de 6 mois dans un cadre familial ou professionnel reçoive un rappel contre la coqueluche si le dernier vaccin date de plus de 5 ans.

Face à un contexte national et européen de recrudescence à un niveau d’intensité élevée de la coqueluche, après une circulation très faible de 2020 à 2022 (ECDC) la situation sanitaire à La Réunion malgré une hausse des signalements à l’ARS, reste mesurée en comparaison de l’Hexagone.

- Hausse substantielle du nombre de signalements à l’ARS La Réunion par les professionnels de santé de cas isolés ou de cas groupés de coqueluche, depuis le début de l’année avec une progression en mai et juin.

- Au 29 août 2024, 19 signalements ont été recensés par l’ARS contre seulement 4 en 2023.

- Depuis le début de l’année, augmentation des prélèvements positifs à Bordella Pertussis en milieu hospitalier avec un total de 11 PCR positives versus 3 en 2023.

- Pour les laboratoires de ville, il est identifié une recrudescence de juin à août des PCR positives à Bordella Pertussis. Pour les passages aux urgences, il est constaté une augmentation modérée pour un motif de coqueluche avec majoritairement des enfants de moins 1 an.

- En terme de gravité, 5 nourrissons ont fait l’objet d’une admission en réanimation pédiatrique.

- La couverture vaccinale par le vaccin hexavalent des nourrissons nés en 2022 et âgés de 21 mois ayant reçu 3 doses de vaccin était supérieure à 90 % à La Réunion, proche du niveau national à 91,4%

Les consignes d’envoi des prélèvements à destination des laboratoires sont accessibles sur le site de l’Institut Pasteur, Centre National de Référence des coqueluches et autres bordetelloses (lien).

Dans ce contexte national, avec un nombre de décès particulièrement élevé chez les nouveau-nés et les nourrissons dans l’Hexagone, la Haute Autorité de Santé (HAS) a été saisie par le ministère chargé de la santé.

Elle rappelle que la vaccination de la femme enceinte constitue le moyen le plus efficace de protéger le nouveau-né et le nourrisson avant qu’ils ne puissent l’être par leur propre vaccination. Elle recommande par ailleurs un rappel vaccinal à toutes les personnes pouvant être en contact rapproché avec des nouveau-nés et nourrissons de moins de 6 mois, si la dernière injection reçue date de plus de 5 ans.