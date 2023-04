47 "enfants de la Creuse" de retour sur leur terre natale

Ce vendredi 7 avril 2023, 47 ex-mineurs Réunionnais dits de la Creuse atterrissent sur le sol de leur terre natale. Pour certains, c’est la première fois depuis leur exil qu’ils rentrent à La Réunion. L’occasion pour ces hommes et ces femmes de retrouver leur famille. Un moment riche en émotions (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Les enfants de la Creuse -

Entre 1962 et 1984, plus de 2.000 enfants, nés à La Réunion, ont été transférés de force vers la métropole et principalement dans la Creuse, afin de repeupler des départements touchés par l'exode rural. Ces enfants, généralement issus de classes pauvres ont formé le contingent des “enfants de l'assistance”.

La majorité des parents étaient convaincus que leurs enfants partaient pour un avenir meilleur et qu'ils reviendraient régulièrement à La Réunion. En réalité, la majorité d'entre eux ne sont jamais revenus sur leur île natale, et n'ont alors jamais pu revoir leurs parents. Cet épisode est connu comme l'affaire des “enfants" ou des "réunionnais" "de la Creuse”.

