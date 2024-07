55ème Tour Auto : le "Chinois Volant" a survolé la course

Durant trois jours, La Réunion a vibré au son des moteurs pour la 55ème Tour Auto. Au départ, 128 duos de pilotes et co-pilotes pour un total de 636.81 km, dont 14 épreuves spéciales d’une longueur totale de 166 km. Au final, c'est l'équipe de Thierry Law-Long et son co-pilote Balbolia M Noor qui se sont largement imposés, survolant la course et remportant plusieurs spéciales en 1h 51 min 37 sec. Et. C'est sa troisième victoire sur ce rallye (Photos : sly/www.imazpress.com)

"On n'a pas démérité", lance Thierry Law-Long après sa victoire. "C'était trois jours assez complexes mais j'avais vraiment envie de gagner ce Tour Auto."

Il devance Damien Dorseuil et Anne-Laure Dijoux de 21 secondes au général après la 14ème spéciale qui s’est déroulée ce dimanche en fin d’après-midi à Cambourg sur un parcours de 12,9 km.

Troisièmes, Meddy Gerville et son co-pilote Soukalingam Zaneguy bouclent le Tour avec un peu plus d’une minute de retard sur Law-Long et son coéquipier Noor Balbolia.

- Law-Long leader jusqu'au bout -

Ce dimanche 28 juillet, rendez-vous était donné dans le sud pour un nouveau départ sur la place François Mitterand pour se diriger à l'ouest de Saint-Joseph, avec l'étape des Lianes.

Très en forme ce matin, l'équipage Law-Long/Balbolia signait d'entrée leur premier scratch de la journée, talonné par Damien Dorseuil/Anne-Laure Dijoux à moins d'une seconde (+0:57).

Dans la spéciale Matouta 1, un premier scratch de la journée pour l’équipage Dorseuil-Dijoux talonné par l'équipage Gerville- Zaneguy.

Thierry Law-Long et Balbolia M Noor toujours en tête dans la spéciale de Lianes 2.

- L'ouest pour le deuxième jour -

Pour le deuxième jour de rallye, le samedi 27 juillet, les pilotes étaient de nouveau présent à la place Sarda Garriga à 8h00.

Fin de la 2ème étape sur un nouveau scratch de l'équipage Law-Long-Balbolia

Thierry Law-Long remporte avec, son co-pilote, Balbolia M Noor, la spéciale des Tamarins 1.

L'équipage Meddy Gerville/Souka Zaneguy (VW Polo Rally2) remporte la 6e spéciale Montée Panon 2.

Thierry Law-Long remporte également avec Balbolia M Noor, la spéciale 7 des Tamarins 2.

- Thierry Law-Long en tête à l’issue de la 1ère étape -

Le duo Law-Long-Balbolia a signé son premier temps scratch dans l'avant-dernière spéciale de Tête Dure.

Damien Dorseuil sur sa Ford Fiesta a signé le scratch à Ravine à Malheur surprenant tous ses adversaires.

Le classement à l'issue de la 1ère étape:

- L'équipage Sam-Caw-Freve/Robert accidenté -

On retiendra également de ce Tour Auto plusieurs sorties de routes, dont le plus grave. Celui de l'équipage Stéphane Sam-Caw-Freve/Laurent Robert, en Renault Clio Rally en épreuve spéciale.

Le pilote a perdu le contrôle peu avant l'arrivée. Stéphane Sam-Caw-Frève a été évacué vers le CHU Sud par les secours, tout comme son co-pilote.

Le duo - contraint à l'abandon - était à ce moment-là 8ème au classement général.

