765 patients dialysés pris en charge par l'Aurar

En février 2024, l’Aurar s’est vu décerner la certification Haute Qualité des soins par la Haute autorité de Santé (HAS). Elle fait le point sur ses activités ce jeudi 11 juillet 2024. 765 patients dialysés sont pris en charge dans leurs unités. L'Aurar annonce par ailleurs que la plainte engagée en 2018 par la CGSS de la Réunion pour "des soupçons de surfacturation d’actes médicaux", a été classée sans suite en juillet 2021. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

Cette évaluation indépendante, effectuée par des professionnels mandatés, confirme le niveau d’excellence de qualité et de sécurité des soins dans nos établissements de dialyse et à la Clinique Oméga.

L’Aurar s’attache également à évaluer constamment la satisfaction des usagers à travers des enquêtes, des audits et l’implication des représentants des usagers, sur le terrain, et au sein de nos 12 commissions opérationnelles.

Quelques exemples :

- Déploiement de la rhéophérèse en dialyse à Saint-Pierre, Saint-Benoît et au CDOR. Une technique de soins qui permet de réduire la douleur et d’éviter les complications invalidantes chez les patients souffrant de plaies.

- Mise en place de séances d’activité physique adaptée dans nos unités de Saint- Pierre et Saint-Benoît. Au Pôle néphrologique Est, cette offre s’adresse aux patients dialysés et aux personnes disposant d’une prescription sport sur ordonnance.

- A Saint-Louis, mise en place d’un service de musicothérapie pendant les séances de dialyse pour lutter contre la douleur et le stress. Ce service complète d’autres dispositifs non médicamenteux tels que l’hypnose conversationnelle, les toucher-massage.

- Création d’une commission handicap pour la mise en œuvre d’actions ciblées en faveur des patients, en lien avec notre engagement en faveur de la Charte Romain Jacob.



Au-delà de son cœur de métier, l’Aurar a développé une offre de services complémentaire dans le domaine de la prévention.

Le parcours maladie rénale chronique constitue un axe important de la prévention aux stades 4 et 5 de la maladie rénale. Il est proposé sur les quatre territoires de proximité en parallèle aux consultations externes de néphrologie. 425 personnes sont actuellement suivies dans ce parcours à l’Aurar.

Le pôle Prévention s’appuie également sur le dispositif mobile Karavan Odhir qui permet de réaliser des actions de prévention primaire auprès de la population générale, en collaboration avec les collectivités, les CPTS, au sein des entreprises et des établissements scolaires. Depuis son déploiement en nombre 2022, la Karavan Odhir est a réalisé plus de 90 interventions auprès de 3500 personnes.

Cette démarche "aller vers" se traduit aussi par des conventions et des collaborations avec les Maisons de santé et les CPTS. Nos personnels se déplacent vers les patients et répondent à la demande des professionnels de la médecine de ville.

Quelques exemples :

- Ouverture d’une consultation externe de néphrologie à la Plaine des Cafres au sein de la Maison de santé pluridisciplinaire La Plaine santé. Une nouvelle offre de soins dans un bassin de vie qui compte 22 000 habitants entre le 17e et le 22e km.

- Chaque mois, organisation de dépistages itinérants de la rétinopathie diabétique, avec la Karavan Odhir, dans les communes du Sud, en collaboration avec les membres de la CPTS Grand Sud (Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-Philippe).

L’Aurar est à l’écoute d’autres projets de collaboration avec la médecine de ville, en particulier dans l’Est, où le Pôle de néphrologique de Saint-Benoît est prêt à accueillir des activités de soins complémentaires.

La Clinique Oméga du Port, établissement de soins médicaux et de réadaptation spécialisé dans la prise en charge nutritionnelle du diabète et de l’obésité, propose des modalités d’hospitalisation de jour et complète. Un millier de patients y sont accueillis chaque année.

La Clinique Oméga est désormais agréée pour la prise en charge des patients en obésité complexe. Son expertise s’est étoffée avec le dépistage des complications du diabète, de l’apnée du sommeil, un programme de mise sous pompe à insuline et de pose de capteur de glycémie.

A partir du 4e trimestre, l’établissement accueillera un secteur consacré à la dénutrition, à destination des patients concernés par une perte de masse musculaire (risques d’infections, de chutes, d’altération des fonctions physiologiques essentielles, etc.



La Plainte engagée en 2018 par la CGSS de la Réunion contre l’Aurar, pour "des soupçons de surfacturation d’actes médicaux", a été classée sans suite en juillet 2021. Cette information a été portée à notre connaissance en mai 2024.

L’Aurar se félicite de cette décision qui lève tous les doutes sur sa gestion et permet à ses établissements d’aborder l’avenir avec sérénité et confiance.

L'activité des dialyses :

765 patients dialysés pris en charge dans nos unités, dont

• 678 en hémodialyse en centre

• 21 en Hémodialyse quotidienne à domicile

• 66 en dialyse péritonéale à domicile

• 35 patients accompagnés dans leur parcours de greffe rénale en 2023, 13 depuis le début de l’année.