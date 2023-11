Accident à Sainte-Marie : plus de 15 kilomètres d'embouteillages en direction du Nord

Ce lundi 13 novembre 2023, prudence sur les routes de La Réunion. Un accident entre deux véhicules a eu lieu au niveau de la Mare en direction de Saint-Denis. Si les véhicules ont été enlevés, "on a un bouchon continu avec des zones roulantes depuis Saint-André", indique le CRGT. On note plus de 15 kilomètres d'embouteillages (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)