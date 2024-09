Aéroclub du sud : des portes ouvertes dans les airs

Les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre 2024, l'aéroclub du Sud situé à l’aérodrome de Pierrefonds, organise des journées portes ouvertes de 7h à 18h. Au programme, des animations mais surtout des vols d’initiation au pilotage ou des vols de découverte. Un moyen de découvrir le sud de l’île depuis les airs. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'Aéroclub du Sud, situé à Pierrefonds depuis 53 ans, organise ses Journées portes ouvertes le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 de 7h à 18h. Fort de ses 76 membres actuellement dont 40 élèves de l’école de pilotage qui prépare au PPL (Pilot Private License) et au LAPL (Light Aircraft Pilot License), le club ouvre ses portes au public et propose durant ces 3 jours

2 types de vols :

- découverte (de l'aviation et non de La Réunion) d'une durée de 30min pour 2 ou 3 personnes sur un avion 4 places – 70 € par personne pour un vol de découverte avec un minimum de 2 personnes (soit 140 €) et un maximum de 3 personnes (soit 210 €)

- initiation au pilotage d'une durée également de 30min sur un avion 2 places avec un instructeur – 140 €

Dans la salle des instructeurs, des simulateurs de vols seront à la disposition des jeunes et moins jeunes, ces simulateurs seront gérés par des élèves pilotes propriétaires des simulateurs.

Lorsque les avions ne seront pas en vol, il sera possible de les voir de près et d'installer aux commandes quelques personnes qui en meurent d'envie. Un photographe du club immortalisera tous ces instants uniques.

« Il s’agit de faire découvrir le monde de l’aéronautisme et de partager notre passion pour cet univers exceptionnel », explique Bruno Cantanzilli, président de l’aéroclub du Sud.