Aéroport Roland Garros : la nouvelle aérogare ouest dévoilée

L’aéroport La Réunion Roland Garros a dévoilé ce jeudi 29 février, les avancements des travaux de la nouvelle aérogare ouest, de 13 200 m2 dédiée aux arrivées, dont l’ouverture au public est prévue dans les prochaines semaines. Découvrez ci-dessous ce nouveau bâtiment et les aménagements paysagers (Photo Sly/www.imazpress.com)

Avec un investissement de 65 millions d'euros, incluant un système de tri bagages neuf de 12 millions d'euros (bagages au départ et à l'arrivée) la société aéroportuaire, soutenue par l'Union Européenne, l'État et la Région Réunion, a lancé des travaux débuté en 2021 visant à étendre l'aéroport de La Réunion Roland Garros. Ce chantier va permettre d'augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport à 3 millions de passagers par an à horizon 2030. Cette extension répondra également aux normes européennes en matière de traitement des bagages de soute, obligatoires à partir de mars 2024.

Retrouvez ici des images de cette nouvelle aérogare :

"Au-delà de l'aspect bioclimatique remarquable de l'aéroport, cette nouvelle infrastructure nous plonge véritablement au cœur de notre île intense, offrant une vue époustouflante sur les montagnes dès l'arrivée dans la salle de livraison des bagages", se félicite Karine Duclos, directrice marketing et communication à l'aéroport de La Réunion Roland Garros.

"Nous avons aujourd'hui une salle de livraison bagage à la hauteur de notre volonté de se developper comme un aéroport international", s'enthousiasme Karine Duclos.

Conçue par le cabinet AIA Life Designers et l'architecte réunionnais Olivier Brabant, la nouvelle aérogare ouest représente une innovation majeure. Elle sera la première aérogare bioclimatique de cette envergure à être réalisée dans un environnement tropical.

Lire aussi - Le chantier de la nouvelle aérogare Ouest de Roland Garros se poursuit

Retrouvez ci-dessous son interview :

"Il y a environ 6000 m2 d'espaces végétalisés, comprenant environ 300 arbres et 15 000 arbustes", détaille Sébastien Leclerc, directeur d'agence La Mare Espaces Verts, attributaire du marché des aménagements paysagers pour ce nouveau bâtiment aéroportuaire.

"Dans le cadre du marché, nous assurons un an d'entretien, après quoi l'aéroport relance les appels d'offres", souligne le directeur d'agence.

Retrouvez ci-dessous son interview :

lc/www.imazpress.com /redac@ipreunion.com