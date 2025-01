Aéroport Roland Garros : levée du dispositif forte affluence rouge

À compter de ce jeudi 2 janvier 2025, le dispositif forte affluence rouge est levé à l'aéroport Roland Garros. Ce dispositif avait été mis en place pour anticiper l'afflux de passagers en partance pour Mayotte. Désormais, le dépose-minute est accessible aux passagers et accompagnants. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aéroport. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les accès à l’aérogare passagers (zone d’enregistrement et Kiss&Fly) demeureront réservés aux seuls passagers, de 5h à 11h les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 janvier, dans le cadre des fortes affluences attendues.

À compter du 6 janvier, les accès seront de nouveau ouverts à tous. Les voyageurs et les accompagnants sont néanmoins invités à se tenir informés sur le site internet reunion.aeroport.fr.

- Le fret, un pivot central dans la gestion de l’aide humanitaire -

En parallèle, l’aéroport continue d’apporter son soutien le plus total à la logistique par le traitement du fret en transit pour Mayotte.

Depuis le début des opérations orchestrées par l’Etat, l’aéroport Roland Garros a su mobiliser l’ensemble de ses moyens humains et logistiques, faisant de la plateforme aéroportuaire un hub de transbordement entre l’Hexagone et la Réunion.

Plus de 1.000 tonnes de marchandises ont été traitées par les équipes du fret, sur des vols spéciaux affrétés. L’aéroport recevra encore ce vendredi 3 janvier, 2 vols cargos avec près de 100 tonnes de marchandises de premières nécessités sur chaque vol, afin d’être traitées puis transportées par avion ou par voie maritime dans les heures et jours à venir à destination de Mayotte.

L’aéroport, après avoir apporté son soutien financier au territoire de Mayotte (don de 80.000 euros à la Croix Rouge Française) continue ainsi à pleinement se mobiliser et remercie l’ensemble de ses équipes et partenaires pour le travail réalisé et encore à venir.