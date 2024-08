Agressions sexuelles dans une mosquée : l'association islamique du Port partage sa "consternation"

Les membres du comité de gestion de la mosquée et de la médersa de l’Association Sunnee Islamique du Port (ASIP) indiquent avoir "appris avec consternation, indignation et tristesse, les faits d’agression sexuelle sur des enfants qui sont reprochés à un personnel ayant la mission d’enseigner". En effet, ce lundi 26 août 2024, un homme enseignant au sein de la mosquée a été interpellé après le dépôt de trois plaintes pour agressions sexuelles. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. (Photo RB/www.imazpress.com)

L'ASIP précise ce samedi que "ce personnel a été immédiatement suspendu (mise à pied conservatoire)"."Ces actes, s’ils sont avérés, sont intolérables et vont à l’encontre des valeurs que nous prônons, notamment la dignité et le respect. Sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, nous tenons à affirmer solennellement notre profond respect à l’égard des victimes et de leurs parents" déclare le comité.

Il affirme également "avec force (son) entière confiance dans l’institution judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire, pour poursuivre et juger tout agresseur quel qu’il soit".

"Les actes de violence, d’agression, de harcèlement, ne doivent en aucun cas être excusés, ni minimisés, et il est essentiel que justice soit rendue pour les victimes" conclut l'ASIP.

