Les agriculteurs de La Réunion votent pour leurs représentants à la Chambre

Les Chambres d'agriculture se préparent pour leurs élections à travers la France. A La Réunion, 13 listes sont inscrites pour représenter les trois collèges différents : les chefs d'exploitation et assimilés, les propriétaires et usufruitiers, et les salariés de la production agricole et des groupements professionnels. Les élections se tiendront le 31 janvier 2025. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La campagne électorale a commencé depuis le 7 janvier dernier, et s’achèvera le 30 janvier.



Tête de liste FDSEA-Jeunes agriculteurs en 2019, Frédéric Vienne ne s'est pas présenté à sa réélection, et la liste des deux syndicats est donc menée par Olivier Fontain pour le collège des chefs d'exploitation. Ce dernier occupe le poste de secrétaire général de la chambre d’agriculture depuis 5 ans.



La CGPER est, elle, en lice avec une liste menée par son président, Jean-Michel Moutama. Dominique Clain, président de l’Upna, mène de nouveau la liste de son syndicat cette année.



Le collège des chefs d'exploitation est celle qui dispose du plus de siège, avec 18 membres. "Dans ans un premier temps, la liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier inférieur", détaille la Chambre d'agriculture.



"Dans un second temps, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle avec attribution des sièges restants au plus fort reste".



Pour les collèges de propriétaires et usufruitiers, d’anciens exploitants, des coopératives agricoles de production, des autres coopératives…, l’élection "a lieu au scrutin majoritaire à un tour : les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés".

- De nombreuses problématiques pour la Chambre d'agriculture -

Ces élections se tiennent dans un contexte difficile pour l'agriculture réunionnaise. La filière de la canne, qui a connu sa pire campagne sucrière de son histoire, attend des réponses pour l'avenir.



Mais la sécheresse s'est aussi invitée dans les champs. Les coupures d'eau à répétition et le dérèglement climatique vont, à termes, fortement impacter la filière.



A La Réunion, une exploitation sur cinq est actuellement dirigée par un exploitant âgé de plus de 60 ans." Plus de 40 % de ces agriculteurs n’envisagent pas l’arrêt de leur activité à court terme, et 10 % ignorent ce que deviendra leur exploitation dans les trois prochaines années", précise la Chambre d'agriculture.



Ces agriculteurs, susceptibles de prendre leur retraite dans un avenir proche, exploitent un quart des terres cultivées. "La problématique de la succession et de la transmission des exploitations agricoles représente donc un enjeu majeur pour l’agriculture réunionnaise", note-t-elle.

Plus globalement, le secteur agricole français traverse de nombreuses crises ces dernères années. La dernière en date : le Mercosur. Cet accord commercial entre l'UE et des pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay) est accusé par les agriculteurs français de favoriser l'importation de produits à bas coûts et aux normes environnementales moins élevées que celles qui leur sont imposées.



Le président de la commission d’organisation des opérations électorales proclamera les résultats au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture de scrutin.