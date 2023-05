L'hiver arrive, mais il sera très doux

L'hiver tarde à rentrer, tout le monde l'a remarqué. Et si vous aimez la fraîcheur hivernale, mauvaise nouvelle : les températures des mois à venir resteront au-dessus des normales saisonnières, comme ce qu'on a pu observer ces derniers mois. Les alizées devraient cependant faire leur retour dès ce week-end, permettant à La Réunion de respirer enfin un peu, alors que l'été austral semble ne pas vouloir nous quitter. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"L'hiver austral va évidemment venir, mais on prévoit un hiver plutôt doux, avec des températures qui vont très probablement rester au-dessus des normales" explique François Bonnardot, responsable de la direction climatologie à Météo France. "Actuellement, elles sont de l'ordre de plus de 2 degrés, et cet écart pourrait se prolonger pour les mois à venir" ajoute-t-il.



Ces températures élevées s'expliquent notamment par le phénomène El Nino, qui a tendance à réchauffer l'atmosphère. "Il s'agit d'une anomalie de températures de la surface de l'océan Pacifique, très importante et très étendue, de l'ordre de 1 à 2 degrés. Cette poche d'eau chaude a des répercussions sur l'atmosphère, avec des impacts avérés sur de nombreuses zones du globe. L'un des impacts ressentis ici c'est des températures au-dessus des normales" détaille le météorologue.



La chaleur actuelle s'explique par ailleurs par une température de l'océan environ 1,5 degrés au-dessus de la normale, et une absence d'alizée." L'alizée devrait reprendre le dessus ce week-end et donc apporter de la fraîcheur. On est sur une panne des alizées, ce qui est inhabituel au mois de mai. Le manque de vent accentue la sensation de chaleur" souligne en effet François Bonnardot. "La température de l'océan joue par ailleurs sur l'humidité de l'air, sur le ressenti des températures."



Cette année, les températures ont augmenté courant mois de mars, et ont augmenté en avril et mai avec des températures très largement au-dessus des normales saisonnières. Cela donne "une sensation de prolongement de l'été austral". Regardez :





Une situation qui pourrait bien s'installer dans la durée. "Dans le ressenti, la saison chaude va s'étendre, à la fois sur le démarrage, et sur la fin de l'été. On aura toujours un effet saisonnier, mais la période fraîche va se raccourcir" estime le météorologue.



"Les impacts vont être multiples. La hausse des températures va forcément impacter le confort des populations. Les températures déjà chaudes pendant l'été austral vont encore augmenter, la sensation d'inconfort thermique va s'accentuer. Les hivers seront de plus en plus courts, donc les problématiques de climatisation vont augmenter. La biodiversité va forcément être impactées, la biodiversité marine en particule, l'assèchement des sols, une évaporation qui va augmenter… De nombreuses conséquences sont à craindre" liste-t-il.



Un phénomène sur lequel l'ONU a alerté récemment. "La période 2023-2027 sera avec une quasi-certitude la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, sous l'effet combiné des gaz à effet de serre et du phénomène météorologique El Nino, qui font grimper les températures" a en effet averti l'ONU le 17 mai dernier.



En attendant, rassurez-vous (un peu), on respirera un peu mieux à partir de la semaine prochaine.

as/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com