Antananarivo : "FAG-Fihavanana", l'événement qui rapproche les communautés LGBT réunionnaises et malgaches

L’évènement "FAG-Fihavanana" a été lancé à Antananarivo (Madagascar) ce samedi 7 septembre 2024, annoncent ce lundi 9 septembre l’association LGBT réunionnaise Pilon ainsi que les associations malgaches les organisations malgaches Queer (*) Place et Madaliving. Cet événement a vocation à "lancer le partenariat entre associations LGBT de La Réunion et de Madagascar" notent les initiateurs de FAG-Fihavanana dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo D.R./FAG-Fihavanana)

FAG-Fihavanana est un événement symbolique qui marque le début d’une amitié et d’une coopération entre organisations malgaches et réunionnaises qui luttent pour les droits des personnes LGBT.

FAG est un mot réapproprié par la communauté LGBT issu initialement

d’une injure à son encontre. Fihavanana signifie en malgache "Solidarité ou fraternité".

À travers le nom de cet événement, les organisateurs ont voulu insister sur les valeurs de solidarité, de cohésion et d’entraide. Des valeurs que l’association Pilon défend avec ferveur et qu’elle souhaite faire progresser en partenariat avec les organisations de Madagascar et plus largement de tout l’Océan Indien.

La soirée a rassemblé plus d’une soixantaine de personnes de la communauté queer* malgache. C’était l’occasion pour cette communauté de créer des liens et des amitiés en toute sécurité.

Un quizz autour de la culture créole, malgache et LGBT a permis aux participants de remporter des lots tels que des éventails aux couleurs de l’arc-en-ciel. De plus, l’association Pilon avait confectionné un drapeau arc-en-ciel géant de 8 mètres qu’elle a offert à ses nouveaux partenaires comme symbole de leur lutte commune.

Pour Robin Rajaonarivelo, coprésident de l'association Pilon et réunionnais d'origine malgache, porter ce projet est un rêve devenu réalité. Robin a vécu à Madagascar avant de revenir à la Réunion où il a vu de ses propres yeux la difficulté d’être queer sur la Grande Île, mais aussi la résilience et la fraternité de la communauté LGBT locale.

Rappelons que même si l’homosexualité n’est pas punie par la loi à Madagascar, elle reste mal percue par la société malgache. En 2021, le gouvernement avait d’ailleurs fait annuler une soirée LGBT pour motif "d'incitation à la débauche".

Madaliving, Queerplace et Pilon nous engageons à œuvrer ensemble pour faireprogresser les droits des personnes LGBT dans nos îles de l’océan Indien.

La coopération entre organisations LGBT de l’océan Indien est notre levier pour assurer la protection, la libération et l’inclusion des queer dans toutes nos îles.