Après une abondante saison des pluies, l'espoir d'un hiver sans pénurie d'eau

La saison des pluies a touché à sa fin en avril. Une saison excédentaire, qui a rechargé les nappes phréatiques et les cours d'eau de l'île. Une bonne nouvelle alors que l'hiver austral s'installe, et où les pluies se font plus rares. Il est cependant encore un peu tôt pour s'avancer sur une éventuelle pénurie d'eau pour la saison sèche : tout va reposer sur la présence, ou non, de pluie au cours des prochains mois (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Selon Météo France, la saison des pluies 2024 est globalement excédentaire grâce à la pluviométrie enregistrée en janvier, avec +140% d'excédents pluviométriques sur le mois.

Carte Météo France

"Les mois de février, mars et avril ont été quant à eux déficitaires, avec -30% de déficit global" souligne l'Office de l'eau. Cependant, le bilan de la saison des pluies est positif : "les débits des cours d'eau et les niveaux des nappes sont en hausse comparés à la saison des pluies 2023" souligne l'office.

"En moyenne sur La Réunion, nous sommes à un rapport aux normales de 113% soit +13% en excédent de pluviométrie sur la saison des pluies 2023-24 par rapport aux normales" souligne le centre météorologique, contacté par Imaz Press Réunion.

Carte Météo France



Actuellement, la situation des ressources en eau dans les rivières et les nappes "est conforme à la normale dans le Nord et l'Ouest, excédentaire dans l'Est et fortement excédentaire dans le Sud de l'île".



"Les niveaux moyens les plus hauts pour une saison des pluies ont été observés dans les nappes de Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Joseph" ajoute l'Office de l'eau.



"A l'issue de cette saison des pluies, un état quantitatif normal est rétabli dans les nappes, sur toute la moitié Nord de l'île et à la Plaine des Palmistes. Par ailleurs, les nappes du secteur Sud affichent des niveaux excédentaires, entre Sainte-Rose et Saint-Joseph, et fortement excédentaires, entre l’Étang Salé et Petite-Ile".



Une bonne nouvelle donc, l'état des cours d'eau "étant conforme à la normale dans le Nord et l'Est". La situation est par ailleurs excédentaire dans le Sud de l'île où la hausse des débits des cours d'eau se poursuit.



L'Office de l'eau note cependant "une tendance à la baisse qui s'observe dès le mois d'avril".

Lire aussi - Une saison sèche 2023 intense, avec un impact limité par l'arrivée précoce de la saison des pluies



- Une saison sèche à surveiller -



Qu'en est-il des mois à venir ? "Au vu de la réactivité des cours d’eau face à la pluviométrie, un débit normal pourrait se maintenir dans les rivières à la faveur de petites averses hivernales, entre mai et novembre" explique l'Office de l'eau.



Néanmoins, une absence prolongée de précipitations engendrerait "une baisse rapide des débits".



S'agissant des nappes souterraines, "la baisse des niveaux est plus lente et pourrait s’étaler sur les 3 à 4 prochains mois" explique l'Office. "En l’absence de recharge significative, les premiers déficits dans les nappes pourraient donc s’observer dès le mois de juillet" précise-t-il.



Heureusement, pour l'heure, "le scénario pluviométrique présente une tendance plus humide que la normale dans les bas de l’île" indique Météo France. Des incertitudes ne permettent cependant pas "de dégager de tendance claire dans les hauts".

Carte Météo France

La situation reste donc à suivre concernant une éventuelle sécheresse, mais les prévisions, si elles s'avèrent correctes. sont encourageantes.

as/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com