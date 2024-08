Armée de l'air : rafales, avion ravitailleur et transport militaire déployés dans le ciel réunionnais

Depuis ce jeudi 8 août 2024, sont arrivés sur le sol réunionnais, deux rafales, un avion ravitailleur (A330 MRTT Phénix) et un A 400-M, avion de transport militaire. Que se passe-t-il ? Pourquoi une telle armada ? Tout simplement car La Réunion accueille durant trois jours une étape stratégique du déploiement opérationnel Pégase 24 de l'armée française. Si ce déploiement est effectué, c'est dans le cadre d'une série d'exercice visant à renforcer la présence militaire française et protéger les intérêts de la France dans la région indopacifique (Photo : AFP)

Ces aéronefs de l'armée de l'air seront positionnés à la base aérienne 181 Roland-Garros située à Sainte-Marie.

C'est d'ailleurs ce vendredi que l'exercice commence. Les appareils effectueront diverses manœuvres opérationnelles autour de La Réunion au-dessus de Mayotte le samedi 10 août.

Ce dimanche 11 août sera marqué par un exercice avec le 2e RPIMa, incluant le largage de troupes et de véhicules.

Les appareils quitteront l'île lundi.

- Une mission de sécurité et de défense nationale -

L'opération Pégase 24 permet également aux équipages de différentes bases aériennes françaises de collaborer et de perfectionner leurs compétences.

"Cette mission de projection de puissance des armées françaises autour du globe contribue pleinement à la mission de protection de la population française et des intérêts français dans la zone sud de l'océan indien", indique l'armée.



Ces opérations sont "essentielles pour la préparation et la réussite des missions de nos armées, contribuant ainsi à la sécurité et à la défense nationale". "Elles seront également l'occasion pour la population réunionnaise de voir les fleurons de l'armée de l'air et de l'espace."

L'armée précisant que "lors du passage des avions, leur présence peut entraîner des nuisances sonores plus élevées qu'à l'habitude."

