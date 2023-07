Une nouvelle arnaque aux fausses amendes fait son apparition

Les agences de location de voiture alertent sur une nouvelle technique d'escroquerie. Envoyée par mail ou courrier, à l’entête ANTAIR (Agence nationale de traitement automatisé des infractions routières), et non ANTAI, la technique consiste une nouvelle fois à indiquer un retard de paiement d’une amende et orienter la cible vers un site frauduleux.

A noter que ces courriers rassemblent des données personnelles exactes, qui peuvent tromper plus facilement les destinataires.

Voici quelques éléments à savoir pour identifier les tentatives de hameçonnag :



- L’Antai n’envoie jamais de SMS

- Les courriels envoyés par l’Antai proviennent de l’adresse nepasrepondre_noreply@antai.fr

Il n’existe qu’un seul site pour

- Le paiement des amendes : www.antai.gouv.fr

- Le paiement du stationnement : www.stationnement.gouv.fr

- La consultation ou la contestation des amendes : www.antai.gouv.fr