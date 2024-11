Bulletin infortoute pour les journées et les nuits à venir

Dans un communiqué, la Région Réunion communique le bulletin inforoute des travaux pour les journées et les nuits à venir. (Photo www.imazpress.com)

RN1 – La Possession – Travaux d’aménagement

Sur la RN1 au niveau de l’échangeur de la Possession, pour permettre la suite des travaux d’aménagement, la circulation sera interdite dans les deux sens au droit du passage supérieur mais également sur les bretelles d'insertion et de sortie dans le sens Ouest/Nord de 20h à 5h les nuits jusqu’au vendredi 22 novembre inclus.

Une déviation sera mise en place par les RN1001, RN1E, RN1 et les voiries communales.

Information complémentaire :

Fermeture de la rue communale Sarda Garriga, portion comprise entre la rue capitaine Dimitile et la rue Edmond Albius dans les 2 sens avec déviation par rue Justin Baptiste, rue Victor Schoelcher et Edmond Albius.

La rue communale Sarda Garriga se fera en sens unique de puis la rue capitaine Dimitile jusqu’à la rue Edmond Albius du 7 octobre au 29 novembre.

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de création d'une piste cyclable

Sur la RN1 à St Paul, pour permettre la suite des travaux de création d'une piste cyclable, les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur Cambaie dans le sens Nord/Sud seront fermées à la circulation de 20h à 5h la nuit du jeudi 21 novembre. Une déviation sera mise en place par l'échangeur de Savanna.

RN1 - St Paul - Travaux de réparation des joints de chaussée sur le viaduc

Sur la RN1 à St Paul, travaux de réparation des joints de chaussée sur le Viaduc du Bernica la nuit du jeudi 21 novembre. Circulation uniquement sur une voie dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - St Paul - Travaux de glissière de sécurité

Sur la RN1 à St Paul, pour permettre des travaux de réparation de glissière de sécurité, les bretelles de sortie et d'insertion au niveau de l'échangeur de St Paul (rond-point Ampoule) seront fermées à la circulation la nuit du jeudi 21 novembre dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par l'échangeur de Savanna.

RN1 - St Leu - Travaux sur réseaux d'eau sur l'ouvrage du Cap

Sur la RN1 à St Leu, au niveau de la Ravine du Cap, travaux sur réseaux d'eau la nuit du jeudi 21 novembre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - St Pierre - Travaux de réparation de chaussée

Sur la RN1 à St Pierre, entre l'échangeur Banks et la zone de la Ravine Blanche, pour permettre des travaux de réparation de chaussée en enrobés, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord la nuit du jeudi 21 novembre. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l'échangeur Bank et par les voiries communales.

RN2 - St Denis - Travaux d'enrobé

Sur la RN2 à St Denis, travaux d'enrobé sur le boulevard Léopold Rambaud dans le sens Nord/Est. Voie de droite neutralisée la nuit du jeudi 21 novembre de 20h à 5h. Suite des travaux la nuit du jeudi 28 novembre avec voie de gauche et voie médiane neutralisée dans le sens Nord/Est de 20h à 5h.

RN2 - St Joseph - Travaux d’aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noir

Sur la RN2 à St Joseph, suite des travaux d’aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noirs. Alternat de 20h à 5h au niveau de la bretelle de Langevin les nuits jusqu’au mercredi 27 novembre inclus ainsi que la nuit du mercredi 11 décembre.

RN2 - St Denis/St André - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre l'autopont du Chaudron à St Denis et l'échangeur de Bourbier à St André, suite des travaux de balayage mécanique la nuit du jeudi 21 novembre. Voie de gauche ou de droite neutralisée selon les besoins du chantier de 20h à 5h.

RN2 - St Denis/St André - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN2, du Boulevard Joffre à St Denis (Barachois) à l'échangeur de Petit Bazar à St André, suite des travaux d'hydrocurage la nuit du jeudi 21 novembre. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h selon les besoins du chantier.

RN2 - St Denis/Bras Panon - Travaux de nettoyage de fil d'eau sur ouvrages d'art

Sur la RN2, travaux de nettoyage de fil d'eau sur ouvrages d'art la nuit du jeudi 21 novembre. Voie de droite neutralisée sens Est/Nord, sur l'ouvrage Rivière des Roches puis sur l'ouvrage Ravine Bras Panon.

RN2002 - St André - Travaux de création d'un giratoire

Sur la RN2002 à St André, travaux de création d'un giratoire, avenue des Mascareignes, perpendiculaire au chemin du Centre du lundi au vendredi jusqu'à la fin du mois de décembre.

La circulation se fera par alternat de 20h30 à 5h.

RN3 - St Pierre - travaux de réfection des enrobés

Sur la RN3 à St Pierre au niveau de l'échangeur Banks, pour permettre des travaux de réfection des enrobés, la circulation sera interdite au droit de l'échangeur Banks dans le sens Le Tampon/St Pierre de 20h à 5h la nuit du jeudi 21 novembre. Une déviation sera mise en place par l'échangeur Banks les voiries communales jusqu'à la bretelle d'entrée de l'échangeur Badamiers pour reprendre la RN1.

RN5 - St Louis - Travaux de réfection de trottoirs

Sur la RN5 à St Louis, suite des travaux de réfection de trottoirs la nuit du jeudi 21 novembre. Alternat de 20h à 5h de l'intersection RD21b au giratoire la Ouette.

RN6 - St Denis - Travaux d’enrobés

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux d’enrobé, la circulation sera interdite de 20h à 5h le jeudi 21 dans les deux sens entre le giratoire du Moufia et le giratoire Cerf. Une déviation sera mise en place par les voiries communales.

RN6 St Denis - Travaux de changement de tampons d'eau usées

Sur la RN6 Boulevard Sud à Denis, entre le giratoire cerf et celui de Gillot, secteurs Doret et tranchée couverte Mazagran Doret, travaux de changement de tampons d'eau usées la nuit du jeudi 21 novembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

TRAVAUX DE JOUR

RN1A - Trois Bassins - Travaux d'aménagement

Sur la RN1A à Trois Bassins, secteur Carrefour Chemin Cactus, travaux d'aménagement jusqu'au mercredi 4 décembre. Bande multimodale neutralisée dans le sens Sud/Nord ou alternat de 8h30 à 15h30.

RN1A - St Leu/Ravine du Ruisseau - Travaux sur trottoir

Sur la RN1A à St Leu, secteur Ravine du Ruisseau, travaux sur trottoir jusqu'au vendredi 29 novembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose- Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, entre la Ravine Virapin et la Ravine Robert, suite des travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée le vendredi 22 novembre. Alternat de 8h30 à 15h30. Par ailleurs, secteurs Ravine Virapin Ravine Robert Bambous, Piton et Bellevue, travaux d'enrobé de 8h30 à 15h30 et de 20h30 à 5h.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Bonne Espérance, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée le vendredi 22 novembre. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de falaise

Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de falaise le vendredi 22 novembre. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de création de bandes cyclable et de trottoir

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Ravine Glissante, travaux de création de bande cyclable et de trottoir le vendredi 22 novembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Village Bambou, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée du lundi 18 au vendredi 22 novembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Marie - Travaux d'ouverture de chambres et de tirages de câbles

Sur la RN2 à Ste Marie, travaux d'ouverture de chambres et de tirages de câbles au niveau de l'échangeur de Duparc. Voie de bus de la bretelle de sortie neutralisée de 10h à 14h dans le sens E/N le vendredi 22 novembre.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2002 à Bras Panon, secteurs giratoire Paniandy et le Cimetière, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée le vendredi 22 novembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 Route des Plaines à St Benoit, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée dans le secteur de l'Echo le vendredi 22 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, secteur Bras Creux, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée le vendredi 22 novembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux divers

Sur la RN5 Route de Cilaos, le vendredi 22 novembre :

- dans le secteur d'Ilet Alcide, travaux de plantations. Alternat de 7h à 15h.

- dans le secteur de Cap Noir, travaux de réparation écrans bois. Alternat avec microcoupures selon les besoins du chantier de 7h à 15h.

- dans le secteur d'Ilet Fougère et de Gueule Rouge, travaux d'élargissement d'ouvrage hydraulique. Alternat avec microcoupures selon les besoins du chantier de 7h à 15h.

RN5 - Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux de sécurisation de la falaise secteur Cap Paille en Queue jusqu'au jeudi 19 décembre inclus (sauf vendredi après-midi, les week-end et jours fériés). Coupures de 45min à prévoir de 8h à 16h selon les besoins du chantier.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de pose de fibre optique

Sur la RN5 secteur Petit Serré, travaux de pose de fibre optique le vendredi 22 novembre. Alternat de 8h à 16h.