Retraite, dépistage des IST, agriculture… ce qui change au 1er septembre 2024

Même si la rentrée scolaire a débuté à La Réunion il y a deux semaines, la rentrée sociale et politique a lieu début septembre. Qui dit rentrée dit nouveautés. Imaz Press fait le point sur les changements à prévoir à partir du 1er septembre 2024 (Photo : www.imazpress.com)

Carburants : baisse significative à la pompe

Très bonne nouvelle à la pompe ce jeudi 29 août 2024. À compter du dimanche 1er septembre, les prix baissent drastiquement. Le prix du super sans-plomb diminue de 7 centimes et celui du gazole de 5 centimes. Les tarifs des carburants seront en baisse grâce à une diminution des cours du pétrole, en raison d’un ralentissement de la demande sur le marché asiatique alors que les stocks américains dépassent les prévisions.

Néanmoins les cours ont tendance à remonter fin août, poussés par les risques géopolitiques au Moyen-Orient. La baisse ne devrait donc pas durer.

Lire aussi - Carburants : le prix du super sans-plomb diminue de 7 centimes et celui du gazole de 5 centimes

Du changement à l'école

La manière d'enseigner les mathématiques et le français en cycle 1 et en cycle 2, soit de la maternelle au CE2, évolue :

- en français, l'importance d'une pratique de la lecture et de l'écrit quotidienne, soutenue et systématique, est soulignée,

- en mathématiques, la didactique va être profondément modifiée autour du triptyque "manipuler, verbaliser, abstraire", qu'illustre notamment la méthode dite "de Singapour".

Avec le "choc des savoirs", des groupes de besoins en français et en mathématiques sont mis en place pour les élèves de 6e et de 5e.

Ils permettront de répondre au plus près aux besoins des élèves en partant des compétences effectivement maîtrisées.

Les cours d'empathie vont être généralisés dans les écoles maternelles et élémentaires. Un dispositif mis en place dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire. L'objectif : développer une communication bienveillante chez les enfants, améliorant ainsi leurs relations et leurs compétences psychosociales.

Réforme du lycée professionnel

La réforme du lycée professionnel entre en vigueur sur l’ensemble des niveaux pour revaloriser la voie professionnelle.

Ses objectifs : mieux accompagner les élèves, mieux répondre aux besoins de nouvelles compétences et soutenir et valoriser les professeurs.

Des demandes de bourse automatique

Lors de l’inscription ou de la réinscription de votre collégien ou lycéen, il est désormais possible de consentir à l’étude automatique de votre droit à la bourse, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il est toujours possible, par ailleurs, d’effectuer la demande de manière classique sur le portail Scolarité-Services ou en remplissant le formulaire papier, à déposer au secrétariat de votre établissement avec les pièces justificatives demandées.

Ces démarches sont à effectuer avant le 17 octobre ou le 31 octobre pour les élèves inscrits au Centre national d’enseignement à distance (Cned).

Le dépistage des IST facilité

Il est désormais possible de demander sans ordonnancele dépistage de quatre infections sexuellement transmissibles (IST), en plus du VIH, en laboratoire de biologie médicale. À savoir : à savoir : l’infection par Neisseria gonorrhoeae (gonorrhée) ; l’infection par Chlamydia trachomatis (chlamydiose) ; l’infection par Treponema pallidum (la syphilis) et l’infection par le virus de l’hépatite B.

Le test est pris en charge à 100 % pour les moins de 26 ans.

Hausse des pensions pour 1,1 million de retraités

Bonne nouvelle pour 1,1 million de retraités, qui vont voir leur pension augmenter à hauteur de 50 à 60 euros mensuels. Une hausse qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des retraites votée en avril 2023, et qui devait initialement s'appliquer à partir du 1er septembre 2023. Pour compenser ce retard, un effet rétroactif sera appliqué.

600.000 retraités ont déjà bénéficié de cette hausse. Les personnes concernées - à savoir les retraités du régime général touchant une retraite minimale et ayant cotisé 120 trimestres ou plus - n'ont pas de démarche spécifique à réaliser pour profiter de cette mesure.

Agriculture : simplification des formalités

Le décret simplifiant les formalités pour les projets agricoles entre en vigueur. Il réduit notamment de 4 à 2 mois le délai de recours contentieux contre les ouvrages hydrauliques agricoles et les installations d’élevage.

C’est l’une des réponses concrètes apportées par le Gouvernement à la crise agricole de début d’année.

Retour des contenants de 100 ml à l’aéroport

À partir du 1er septembre 2024, les voyageurs transitant par les aéroports européens devront à nouveau se conformer à la règle des 100 ml pour les liquides en cabine.

Cette règle avait été assouplie dans plusieurs aéroports européens, dont Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, grâce à l’introduction de nouveaux scanners capables de différencier les contenus des bagages à main et de détecter des explosifs.

Depuis quelques mois, ces dispositifs avaient permis aux passagers de ne plus devoir retirer les liquides de leurs bagages lors des contrôles de sécurité.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com