Chido : les vols Air Austral de et vers Mayotte annulés ce week-end

A partir de 22h ce vendredi 13 décembre 2024, Mayotte sera placé en alerte rouge cyclonique. L’aéroport Marcel Henry de Mayotte fermera ses portes jusqu’à nouvel ordre. Aucune réouverture de l’aéroport n’est envisagée avant lundi 16 décembre 2024 au matin. Tous les vols Air Austral au départ et en provenance de Mayotte du samedi 14 décembre sont annulés, ainsi que ceux du dimanche 15 décembre 2024 à l’exception des vols directs prévus au départ de Paris vers Mayotte. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"L’aéroport de Nosy BE a également pris la décision se fermer ses portes. Des ajustements de programme sont ainsi à considérer sur la ligne Réunion-Nosy Be les 14 et 15 décembre prochains", précise Air Austral.



Durant toute la phase cyclonique, la compagnie "reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution".

"La cellule de crise de la compagnie poursuit ses points quotidiens et étudie tous les scénarios de reprise possible de son programme des vols. Son centre opérationnel de contrôle restera actif et assurera une veille permanente, afin de garantir des conditions optimales de reprise d’activité et limiter au maximum l’impact des perturbations", détaille la compagnie aérienne.

- Journée du 14 décembre 2024 -

Paris-Mayotte

- Le vol UU976 du samedi 14 décembre 2024 Paris-Mayotte prévu à 19h45 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU9976 du dimanche 15 décembre 2024. Le départ est prévu de Paris à 19h45 heure locale, sous réserve de confirmation de la réouverture de l’aéroport de Mayotte.

- Le vol UU978 du samedi 14 décembre 2024 Paris-Mayotte prévu à 22h30 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU978 du dimanche 15 décembre 2024. Le départ est prévu de Paris à 22h30 heure locale, sous réserve de confirmation de la réouverture de l’aéroport de Mayotte.



Réunion-Nosy Be

- Le vol UU203 du samedi 14 décembre 2024 Réunion-Nosy Be prévu est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2203 du dimanche 15 décembre 2024. Le départ est prévu de La Réunion à 07h45 heure locale, sous réserve de confirmation de la réouverture de l’aéroport de Nosy Be

- Le vol UU208 du samedi 14 décembre 2024 Réunion-Nosy Be prévu est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2208 du dimanche 15 décembre 2024. Le départ est prévu de La Réunion à 16h25 heure locale, sous réserve de confirmation de la réouverture de l’aéroport de Nosy Be



Nosy Be - Réunion

- Le vol UU204 du samedi 14 décembre 2024 Nosy Be-Réunion prévu est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2204 du dimanche 15 décembre 2024. Le départ est prévu de La Réunion à 09h30 heure locale

- Le vol UU209 du samedi 14 décembre 2024 Nosy Be-Réunion prévu est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2209 du dimanche 15 décembre 2024. Le départ est prévu de La Réunion à 18h00 heure locale

- Journée du 15 décembre 2024 -

Mayotte-Paris

- Le vol UU973 du dimanche 15 décembre 2024 Mayotte-Paris prévu à 19h20 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU9973 du mardi 17 décembre 2024. Le départ est prévu de Mayotte à 11h15 heure locale, sous réserve de confirmation de la réouverture de l’aéroport de Mayotte.



Réunion-Mayotte

- Le vol UU272 du dimanche 15 décembre 2024 Réunion-Mayotte prévu à 07h00 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2276 du lundi 16 décembre 2024. Le départ est prévu de La Réunion à 14h40 heure locale.

- Le vol UU274 du dimanche 15 décembre 2024 Réunion-Mayotte prévu à 16h20 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2276 du lundi 16 décembre 2024. Le départ est prévu de La Réunion à 14h40 heure locale.



Mayotte-Réunion

- Le vol UU273 du dimanche 15 décembre 2024 Mayotte-Réunion prévu à 09h10 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2277 du lundi 16 décembre 2024. Le départ est prévu de Mayotte à 17h30 heure locale.

- Le vol UU275 du dimanche 15 décembre 2024 Mayotte-Réunion prévu à 18h30 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU2277 du lundi 16 décembre 2024. Le départ est prévu de Mayotte à 17h30 heure locale.



Air Austral "s’organise depuis quelques jours afin de garantir le meilleur service à ses passagers et de limiter l’impact des perturbations imposées par les conditions météorologiques".

La compagnie "reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution".

Si les conséquences exactes du cyclone sur l’île et le programme des vols ne sont pas encore figées, les différents scénarios d’évolution de Chidp sont à l’étude et la compagnie suit la situation en temps réel.