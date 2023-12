Cilaos : 50g d'herbe de cannabis et 10g de résine détruits par la gendarmerie

50 g d'herbe de cannabis et 10 g de résine de cannabis ont été découverts, saisis puis détruits après une opération de contrôle organisée ce samedi 9 décembre 2023 à Cilaos. Le détachement de surveillance et d’intervention du Tampon et les gendarmes de la brigade de Cilaos ont été mobilisés pour cette opération anti-délinquance pour rechercher des produits stupéfiants sur leur commune. 6 gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre ont aussi été engagés.

Sur réquisition du procureur de la République, 37 personnes et 22 véhicules ont été contrôlés. Deux amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants et un défaut de contrôle technique sont relevés au cours de cette opération.