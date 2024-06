Cilaos : fermeture des écoles en raison des conditions climatiques

En raison des conditions climatiques dégradées, le collège Alsace Corré et les écoles du cirque de Cilaos sont fermés ce jeudi 13 juin 2024. "Les élèves ont été rendus à leurs familles" précise le rectorat. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"L'épisode de vent fort qui a débuté en seconde partie de nuit dernière se maintient toute la journée sur les zones littorales nord-ouest et sud-est ainsi qu'une grande partie des hauts de l'île (cirques de Mafate et Cilaos, la Plaine des Cafres, le volcan ainsi que les hauts du nord-ouest et du sud-est)" souligne Météo France.