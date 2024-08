En raison d'un problème technique, Citalis a procédé à l'évacuation des stations du Papang dans les deux sens ce jeudi 29 août 2024. Il n'est donc plus possible de monter dans les cabines actuellement. Les équipes sont mobilisées pour résoudre le problème dans les plus brefs délais et permettre de reprendre le téléphérique d'ici 17h. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)