Le Tampon : la clinique Durieux peut reprendre ses activités de chirurgie et d’endoscopie

Le directeur général de l'Agence régionale de santé La Réunion (ARS) a pris ce jour la décision de lever la suspension des activités de chirurgie et d'endoscopie de la Clinique Durieux. Une reprise sous conditions, qui passe notamment par un contrôle renforcé de l'ARS. (Photo d'illustration Clinique Durieux)

Selon l'ARS, des "avancées notables pour la securité des patients", ont été relevées. Pour rappel, à la suite d'une inspection qui avait constaté "de nombreux manquements dans la gestion des risques sanitaires et la maîtrise de la qualité et de la securité des soins", le directeur général de l'ARS avait pris le 5 novembre dernier la décision de suspendre les activités de chirurgie et d'endoscopie de la Clinique Durieux.

L'établissement et le Centre de Dialyse MG Durieux avaient fait l'objet d'un refus de certification par la Haute autorité de santé en janvier 2024, pour des "insuffisances concernant déja le respect des règles d'hygiène, la sécurité du circuit du médicament et la démarche d'amélioration continue de la qualité et de la securité des soins", indique l'ARS.

Toujours selon l'Agence régionale de santé, à la suite de cette decision exceptionnelle, les équipes de la Clinique Durieux et du Centre de Dialyse se sont "mobilisées pour mettre en place les outils fondamentaux, attendus de tout établissement de santé, leur permettant de s'engager dans une politique effective de contrôle et d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins".

Ces avancées, qui "restent à confirmer et doivent inscrire dans la durée", précise l'ARS, permettent aujourd'hui "d'autoriser la reprise des activités de chirurgie et d'endoscopie et la poursuite de la maternité et de la dialyse".

Néanmoins, l'ARS assure avoir conditionné la reprise et la poursuite des activités à plusieurs mesures immediates relatives à "l'hygiene des locaux et des materiels, à la mobilisation d'expertises externes, et à la mise en ceuvre de l'ensemble des correctifs encore attendus".

La Clinique Durieux et le Centre de dialyse Durieux sont ainsi soumis à un contrôle renforcé de l'ARS avec l'obligation de transmission des resultats des prélèvements de surface et d'eau, permettant de verifier le respect des règles d'hygiène. L'ARS conclut en précisant que "d'autres inspections seront conduites pouvant amener à renouveler la suspension de tout ou partie des activités de soins".