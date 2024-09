Coming-out de Dimitri Pavadé : "je suis petit, métis, unijambiste et pour remettre une couche, gay"

C'est sur son compte Instagram que l'athlète paralympique présent aux jeux de Paris fait son coming-out ce samedi 7 septembre 2024. À travers ce message, le Réunionnais ayant obtenu la 4ème place du podium en saut en longueur, souhaite donner de la force à toutes les personnes discriminées tout en continuant son chemin pour être une icône pour les personnes en situation de handicap (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Si certains ne vous acceptent pas tel que vous êtes alors ils ne sont pas dignes de votre AMOUR. La vie est trop courte pour donner de l’importance à ce genre d’individus." Le mercredi 4 septembre 2024, Dimitri Pavadé participant à l'épreuve de saut en longueur pour les jeux paralympiques n'a pas réussi à s'imposer. Et bien qu'il ait raté la médaille de bronze à six centimètres, le Réunionnais ne se laisse pas abattre, car en effet, dans un post Instagram il affirme : "vouloir être l’icône des personnes en situation de handicap".

Mais la plus grande surprise réside autre part. Pour ceux n'ayant pas fait attention, un indice est présent sur la photo postée : le symbole gay est représenté dans ses mains avec les couleurs LGBTQIA+. "Oui je suis petit, métis, unijambiste et pour en remettre une couche, gay !", clame haut et fort l'athlète.

Le Réunionnais a désormais une nouvelle mission : "maintenant j’ai un deuxième combat à mener auprès de ma communauté LGBTQIA+ et j’espère donner de la force et du courage aussi aux personnes encore dans le placard ou à ces sportifs de haut niveau qui n’osent pas vivre au grand jour et librement cette liberté qui nous est due de droit".

Aux yeux de l'athlète : "si certains ne vous acceptent pas tel que vous êtes alors ils ne sont pas dignes de votre amour. La vie est trop courte pour donner de l’importance à ce genre d’individus". Et le message est clair : "le handicap n’est pas fait pour être caché ou en avoir honte, il en est de même pour votre orientation sexuelle alors assumez vous comme vous êtes et rappelez vous que vous n’êtes pas seul, la vie est extrêmement courte et tellement de belles choses nous sont offertes qu’on ne peut s’en priver".

Mais il rappelle une leçon importante à garder en tête : "des enfants et des adultes se suicident ou se font tuer encore aujourd’hui. N’oubliez pas que dans votre entourage vous pourriez un jour être touché".

Un symbole d'espoir pour toutes les personnes victimes de discrimination.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com