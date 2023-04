Commission d'enquête parlementaire : l'OPMR entendu sur le coût de la vie dans les Outre mer

L'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion, représenté par son président, son vice-président et son secrétaire général, a été auditionné le jeudi 30 mars 2023, dans le cadre de la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régie par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette audition a porté sur les missions de l'OPMR, ses moyens, ses avis, ses travaux et études sur les problématiques de coût de la vie et l'utilisation de la possibilité qui lui est offerte de saisir l'autorité de la concurrence (Photo d’illustration : sly/www.imazpress.com)

L'OPMR s'est exprimé et a répondu aux questions des députés pendant environ une heure et demi. Pour commencer, Bertrand Huby, président de l’OPMR, a rappelé les grandes missions de l’Observatoire qui sont de « recueillir des observations, sur les prix, les marges et les revenus à La Réunion, pour en informer les citoyens ».

Pour commencer, Bertrand Huby, président de l’OPMR, a rappelé les grandes missions de l’Observatoire qui sont de « recueillir des observations, sur les prix, les marges et les revenus à La Réunion, pour en informer les citoyens ».

Johnny Hajjar, rapporteur demande notamment des précisions sur les marges et les revenus. « L’étude sur les marges c’est toute la complexité de l’exercice puisque cela fait partie des données qui sont relativement cachées par les entreprises », déclare Jocelyn Cavillot, vice-président de l’OPMR.

Jean-Hugues Ratenon, député de La Réunion se demande si, « face à ‘l’augmentation des prix, l’OPMR joue bien son rôle ? » Philippe Naillet, également présent, s’inquiète de la faiblesse des moyens de l’OPMR. Le député Frédéric Maillot prend ensuite la parole.

Le président de l’OPMR leur répond. « L’OPMR n’a pas de rôle sur la constitution des prix mais un rôle d’information du citoyen et des pouvoirs publics. » « L’OPMR a besoin d’un certain nombre de moyens », ajoute Bertrand Huby.

Retrouvez l’audition de l’OPMR ici.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com