Face au chômage et à la précarité, l'Etat fait le choix de supprimer des aides à l'emploi

Le budget 2025 a été définitivement adopté ce jeudi 6 février 2025 après un dernier vote au Sénat. Entre baisse des emplois PEC, incertitudes sur le nombre de Services civiques, coups de rabot dans les budgets pour l'apprentissage, abaissement du seuil de TVA sur les petites entreprises…Les décisions du gouvernement ne risquent pas d'aider les Réunionnais. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La Région, mais aussi l'Association des maires de La Réunion ont alerté : les emplois PEC pourraient passer de 12.000 à 7.000 dans l'île, alors que la loi finance prévoit une baisse de 39% des contrats. Une aberration dans une île où le chômage atteint 17,5% et que 36% de la population vit sous le seuil de pauvreté.



Encensés par Emmanuel Macron lui-même en 2019, ces contrats permettent à de nombreux jeunes d'accéder à l'emploi, et aux associations de terrain d'employer du personnel malgré leur budget limité.



"L’utilité des contrats PEC pour le fonctionnement des services rendus à la population et pour la cohésion sociale n’est pourtant plus à démontrer. Si un tel scénario venait à se confirmer, c’est une crise sociale d’ampleur à laquelle serait confrontée La Réunion", a d'ailleurs souligné la Région.



Un choix d'autant plus curieux que La Réunion fait face à un contexte particulièrement tendu. Précariser encore plus le département ne risque pas d'améliorer la situation, surtout quand les autorités ont l'insécurité dans leur viseur.



Qui sont les bénéficiaires de ces PEC ? Les publics les plus éloignés de l'emploi, et donc les plus précaires. L'Etat coupe donc l'emploi de plusieurs milliers de personnes, risquant de les plonger dans une précarité encore plus grande – et plus violente.



Alors que le préfet est en pleine campagne pour couper la CAF aux familles de jeunes délinquants et expulser des familles entières – sans solution de relogement, aurait-il glissé aux maires ce mercredi – le cocktail risque d'être explosif.



Comme l'écrivait par Le Tangue ce mardi, l'Observatoire des inégalités s'est penché sur la pauvreté dans les communes de plus de 20.000 habitants. "Parmi les vingt communes comptant le plus de pauvres" en France, "Saint-Benoît est deuxième, talonné par Saint-André (44%). Saint-Louis, Saint-Joseph et Le Port font un tir groupé entre la cinquième et la septième place", rapportent nos confrères.



La Réunion caracole donc parmi les territoires les plus pauvres de France. Quelle est la solution de l'Etat ? Supprimer des aides à l'emploi, pardi.

- Attaques contre l'aide à l'emploi -

Le flou persiste par ailleurs autour du Service civique. Depuis le 1er février, toutes les demandes sont gelées, et aucun nouveau contrat n'a pu être signé. Un choix que le gouvernement a justifié par l'absence de budget 2025 - malgré la loi spéciale qui accordait les mêmes crédits qu'en 2024 dans l'attente du vote du budget. Si la situation est résolue avec l'adoption de ce dernier ce jeudi, les craintes subsistent.



"A la ligue de basket, nous engageons en moyenne 26 jeunes en Service civique. Le maintien des crédits est rassurant, mais nous n'avons aucune garanti qu'ils seront distribués de la même façon", souffle Johan Guillon, président de la ligue. Qui s'inquiète par ailleurs le baisse du budget des Sports.



"Dans ce contexte, est-ce qu'on est sûr que le sport aura le même nombre de Service civique qu'en 2024 ? A l'instant T, on ne peut pas prendre de service civique, pas de PEC, et on subit une baisse des budgets du Sports de manière générale. Quand on voit les annonces pendant et après les Jeux olympiques, et la réalité actuelle, j'ai envie de dire : laissez-moi rire."



Avec ces attaques contre l'aide à l'emploi, c'est tout le tissu associatif de l'île qui va subir des pertes. Un tissu pourtant essentiel à la cohésion sociale, à l'accès à la culture, au sport, et à l'emploi.



Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer : 120 gendarmes mobiles sont arrivés.



