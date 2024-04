Contrôle technique des deux-roues : malgré l'obligation, les motards disent toujours "Non"

Ce samedi 13 avril 2024, à l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC), les conducteurs de deux-roues sont appelés à se rassembler devant la préfecture à 10 heures. La raison de leur colère : le contrôle technique des deux-roues, le CT2RM, rendu obligatoire à partir du lundi 15 avril 2024 (Photo : www.imazpress.com)

Il aura fallu dix ans et de nombreux recours pour faire appliquer en France cette directive européenne de 2014, déjà mise en place presque partout sur le continent.

Un dispositif qui ne fait pas l'unanimité, comme explique Joël Josserand, coordinateur FFMC 974 "tout ça ce n’est qu’une question d’argent, de lobbys. L'État veut s'enrichir".

"Il y n'a pas besoin d'un contrôle technique. Nous les motards on entretient nos deux-roues régulièrement, on sait que c'est très important pour notre sécurité. On est beaucoup plus vigilant sur l'entretien de nos motos, que les conducteurs de voiture car nous savons qu'en prenant soin de notre moto, on assure notre sécurité", explique le motard.

"La FFMC lutte depuis 2007 contre ce projet sans aucun fondement en termes de sécurité routière. Il y a bien mieux à faire pour améliorer la sécurité et les performances environnementales des deux-roues motorisés. C'est une mesure inutile et coûteuse", dénonce la Fédération dans un communiqué.

Joël Josserand détaille "le rapport MAIDS5, une étude sur l'accidentologie moto réalisée ces dernières années, indique que seuls 0.3% des accidents de deux roues à moteur sont directement causés par une défaillance technique du véhicule".

Le motard estime que le contrôle technique coûtera entre "50 à 60 euros". "Au début, ça sera un simple contrôle visuel, puis progressivement dans les années suivantes, ça sera un contrôle sonore, de la vitesse, et le prix sera aussi progressif", détaille Joël Josserand.

Les 6.700 centres de contrôle technique ne pourront pas tous réaliser le CT2RM car cela nécessite des équipements spécifiques et une formation particulière. Les conducteurs sans contrôle technique à jour risquent une amende de 135 euros ou une immobilisation du véhicule.

Pour contrer ce dispositif, la FFMC a lancé le site internet balancetoncentre.org. Le but : recenser tous les centres de contrôle technique qui acceptent de réaliser le CT2RM et les boycotter. Elle publie également le "guide du boycotteur" pour organiser le boycott du #CT2RM.

Partout en France, la Fédération française des motards en colère (FFMC) appelle l'ensemble des motards à se mobiliser contre cette mesure. De nombreux rassemblements sont organisés ce samedi 13 et dimanche 14 avril.

- Le contrôle technique des deux-roues mis en oeuvre le 15 avril 2024 -

Alors qu'ils échappaient jusqu'ici au contrôle technique - instauré en 1992 pour les voitures - les deux-roues devront désormais être s'y soumettre tous les trois ans, sous peine d'amende de 135 euros.

Cela concernera l’ensemble des véhicules de la catégorie L, soit les scooters, motos, tricycles ou voiturettes. Les véhicules d’avant 1960 seront épargnés, sous réserve d’être titulaires d’une carte grise collection.

La date limite du contrôle technique dépend de l'année d'immatriculation :

• le 31 décembre 2024 pour les modèles avant 2017,

• le 31 décembre 2025 pour les véhicules immatriculés entre 2017 et 2019,

• et le 31 décembre 2026 pour les plus récents.

lc/www.imazpress.com /redac@ipreunion.com