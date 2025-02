Coup d’envoi pour la troisième édition d’Eloquentia à La Réunion

Les inscriptions sont ouvertes pour le concours d’éloquence Eloquentia La Réunion qui débutera le 24 avril 2025. Le concours s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans vivant ou étudiant sur l'île. La soirée de lancement de cette 3ème édition aura lieu ce 11 février au lycée Leconte de Lisle (Saint-Denis), porteur de l’évènement. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Le concours a pour ambition de répondre aux enjeux d’égalité des chances face à l’embauche.

La prise de parole en public constitue souvent un défi majeur pour les jeunes lors de leur premier entretien d’embauche, un moment décisif où les inégalités se creusent entre ceux qui ont eu accès aux codes de la communication orale et ceux qui en sont privés.

Cette problématique touche également la légitimité perçue dans la prise de parole en public.

Les hommes se sentent généralement plus enclins à s’exprimer devant un auditoire, alors que les femmes hésitent davantage lorsqu’il s’agit de s’exposer à un large public. L’objectif est de donner à tous les jeunes, indépendamment de leur genre ou de leur parcours, les outils nécessaires pour s’affirmer à l’oral, structurer leur discours de manière impactante et prendre confiance en eux.

Pour atteindre cet objectif, en amont du concours, des Masterclass et ateliers de pratique, ouverts aux concurrents mais aussi à un public plus large sur inscriptions, seront animées par des intervenants bénévoles tels que Cathy Pomart (Université de La Réunion), Pascal Montrouge (acteur culturel), Lola Fourmy (journaliste), Yeun Renambatz (IAE, podcasteur) et Sébastien Rivas (communication des Armées). Les dates des différentes masterclass sont à retrouver sur la page Instagram de l’évènement.

- Une aventure en plusieurs étapes -

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 6 février et jusqu’au 17 février minuit. Cette année, 60 places sont disponibles. Les candidats s’affronteront à partir du 24 avril, la finale est programmée début juin. Le vainqueur accédera directement à la finale Eloquentia World et participera à un camp international en août.

Lors du premier tour du concours, les candidats présenteront des discours de 5 à 6 minutes sur des thèmes imposés avec une semaine de prépara;on. Le premier tour réduira le nombre de participants à 30, avec des sujets libres à défendre en version positive ou négative. Les phases suivantes imposeront un sujet à chaque candidat, augmentant progressivement le temps de parole jusqu’à la finale.

Le mardi 11 février, une soirée de lancement présentée par Yeun Renambatz aura lieu au lycée Leconte de Lisle. Elle accueillera un pré-show artistique réunissant jeunes talents et artistes confirmés, tous bénévoles pour l'occasion. L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.

- Une initiative 100% engagée -

Eloquentia défend la philosophie selon laquelle la parole est l’essence de toute activité humaine permettant l’interaction entre les individus. Elle est un socle de la vie en société qui permet aux Hommes l’expression de leurs idées, l’échange de points de vue et une compréhension mutuelle. A travers cette expérience, les jeunes participants cultivent le respect, l’écoute active, la bienveillance et développent leur confiance en eux.

Porté bénévolement par des enseignants, intervenants et organisateurs passionnés, Eloquentia La Réunion ambitionne de grandir dans les années à venir. Si le succès est au rendez-vous, une association dédiée pourrait voir le jour afin de pérenniser le concours sur l’île.