Crédits renouvelables à la consommation  : continuer à acheter et à s'endetter jusqu'au cou

Acheter des chaussures ou des vêtements lors du Black Friday, préparer ses achats de Noël, payer ses courses… le tout avec des fins de mois difficiles. Confrontés à coût de la vie de plus en plus cher et à un pouvoir d'achat toujours plus faible, pour de nombreux Réunionnais, le recours aux crédits est une nécessité. Des crédits renouvelables à la consommation de plus en plus répandu mais pas sans risques. Un véritable engrenage pour les consommateurs qui continuent à acheter, quitte à s'endetter jusqu'au cou (Photo www.imazpress.com)

Confrontés à la baisse de leur pouvoir d’achat - la hausse des prix a atteint 1,5 % en un an à La Réunion - les ménages les plus fragiles recourent davantage à des crédits à la consommation, notamment le crédit renouvelable.

- Crédits : un engrenage pour arrondir les fins de mois -

À Sainte-Marie, Audrey, mère de trois enfants, y a été confrontée. Alors qu'elle souscrit un prêt voiture, sa banque lui propose également un crédit renouvelable - faisant partie des crédits à la consommation - qu'elle peut débloquer si elle le souhaite, ou non.

Alors que son compagnon se retrouve au chômage et sans ressources suffisantes pour finir convenablement le mois, la Sainte-Marienne décide de débloquer ce crédit de 3.000 euros.

Un crédit dont elle se rend compte rapidement qu'une fois vidé, il se réapprovisionne sur son compte, à coup de petites sommes tous les mois. Des sommes qu'Audrey est tentée de mettre sur son compte pour payer les factures et faire plaisir à ses enfants.

Mais à toujours prendre et donc à toujours plus devoir plus rembourser par la suite, elle finit par demander à sa banque un prêt pour rembourser l'intégralité de ce crédit renouvelable afin de ne plus être tenté d'y toucher.

- Le crédit, véritable aubaine pour les banques -

Le crédit renouvelable est un des financements les plus utilisés par les particuliers. Il correspond à la mise à disposition d’une somme d’argent que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Il se renouvelle automatiquement au fil des remboursements dans la limite d’un plafond.

Pour emprunter, il faut s'adresser à son banquier qui, en tout état de cause, doit s'assurer de votre solvabilité.

Toutefois, les taux d’intérêt pratiqués sont souvent proches du taux d’usure (20,7%), rendant ce crédit très cher. (???)

À La Réunion, au deuxième trimestre 2024, la hausse du taux moyen des nouveaux prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation est faible : +6 points de base au 2e trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, après +53 au 1er trimestre, indiquent les chiffres de l'Iedom.

- Aux banques de vérifier à qui le crédit est alloué -

À La Réunion, les banques assurent veiller à ce que leurs clients ne se retrouvent pas en difficultés. "Pour toute demande de crédit auprès de La Banque Postale, le profil du client est étudié ainsi que le fonctionnement du compte (revenus, incidents, crédits déjà détenus…)", explique l'agence bancaire.



De son côté, le Crédit Agricole indique que ces crédits représentent moins de 0,5% de leur production. "On ne prête que à ceux en capacité de rembourser pour éviter les risques de surendettement", indique Georges Parassouramin, directeur crédits et filiales.

Des banques qui disposent d'un système d'alerte. "Quand le client voit sa note se dégrader, on peut anticiper", explique-t-il. "Cela permet de proposer des solutions", tels que "un ajustement de la carte bancaire, un plafond, un accompagnement sur un crédit de consolidation, mettre en place une pause sur le crédit ou encore un tableau d'amortissement".

L'agence bancaire qui, selon les chiffres transmis, connaît un taux de défaillance de l'ordre de 3,7%.

À la Banque Postale "lorsqu’un client est en difficulté et qu’un crédit consommation est refusé, il est orienté vers le service Appui afin de l’accompagner et de lui proposer une alternative (recours aux aides sociales, rééquilibrage budgétaire, microcrédit…)".

Ce service "peut aussi orienter le client vers écosystème d’associations partenaires comme Crésus pour lutter contre le surendettement, ou encore les Banques Alimentaires, le Secours Populaire, pour de l’aide alimentaire…"

À La Réunion, en 2023, 346 clients réunionnais ont été pris en charge et 20 demandes de microcrédit ont été formulées. Sur le 1er trimestre 2024, 104 clients Réunionnais ont appelé l’Appui et il y a eu 20 demandes de microcrédit.

- Les paiements en plusieurs fois, un autre piège pour le consommateur -

Ce mode de paiement n’est pas nouveau, il se rattache à la famille du crédit à la consommation. On achète aujourd’hui, on paie plus tard. Le client peut payer en quatre fois sans frais ou le mois suivant ses courses.

Le paiement fractionné est attractif et pousse un certain nombre de ménages à maintenir leur consommation.

Si ce mode de paiement différé permet, en cas de situation imprévue ou exceptionnelle de lisser les dépenses, il n’est pas sans risque.

Avec les courses à crédit, le client risque d'être pris dans un engrenage duquel il aura du mal à sortir.

- Une solution à la perte de pouvoir d'achat qui peut s'avérer dangereuse pour l'emprunteur -

Ces prêts entraînent le surendettement de nombreux ménages. En 2023, la part des dettes à la consommation s'élevait à 43,8 % en 2023.

À La Réunion, au 3e trimestre 2024, 491 dossiers ont été déposés auprès de la Commission de surendettement, représentant une hausse de 29,1 % par rapport à la même période l’année dernière.

La Banque de France fait face cette année à une augmentation de dépôts de dossiers pour surendettement : 12% de plus par rapport à l’année dernière. Des chiffres qui témoignent d’une situation économique de plus en plus difficile.

Le nombre des nouvelles inscriptions au FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) progresse de 4% sur les huit premiers mois de l’année 2024 par rapport à la même période de 2023.

Le nombre de demandes d’informations ou d’accompagnement des particuliers adressées à la Banque de France sur des thématiques d’inclusion financière progresse de 8% sur les huit premiers mois de l’année 2024 par rapport aux huit premiers mois de l’année 2023.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com