Crise du logement à La Réunion : les signaux sont au rouge

Ce vendredi 16 février 2024 à Saint-Denis, le député Philippe Naillet et l'élue Audrey Bélim sont revenus sur la question de la crise du logement à La Réunion. La demande étant plus forte que l'offre, l'immobilier réunionnais ne se porte pas bien. Respecter les normes de l'État représente une difficulté pour notre territoire insulaire ne permettant pas de régler les problèmes d'habitation. (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Tous les signaux sont au rouge", alerte Philippe Naillet député de La Réunion. Sur le territoire, la crise du logement est une réalité qui ne s'améliore pas. Des conséquences au niveau social et économique qui sont critiques : "on ne peut pas avoir de projet de vie quand on est sans domicile", déplore le député.

"Sur 45.000 demandes de logement seulement 1.613 logements ont été livrés en 2023", se désole Philippe Naillet. Ce dernier veut agir rapidement et fortement avec trois points de propositions. Tout d'abord, il veut tirer des enseignements des deux premières éditions du Plan Logement Outre-Mer (PLOM) qui a donné des résultats très mitigés. "Il faut également simplifier et acclimater les normes", ajoute-t-il. Il rappelle néanmoins un problème gênant : "on parle d'utilisation de matériaux biosourcés mais la filière n'est pas développée à La Réunion".

Le développement de la situation de l'habitation sur l'île passe également par un point clé : le logement intermédiaire. "70% des Réunionnais sont éligibles à un logement très social (LTS) et c'est principalement la demande en matière de logement", explique le politicien. Il renchérit : "mais il faut également faire du logement intermédiaire parce que beaucoup ne sont pas éligibles au logement social et ne peuvent pas s'offrir de logement privé car trop cher". Regardez

"On est sur un recul des chantiers de constructions à hauteur de 22%", constate Audrey Bélim sénatrice de La Réunion. Et la situation est d'autant plus difficile que "30% des terrains de l'île sont gelés", rendant impossible l'exploitation de ces derniers. La sénatrice assure : "il ne faut pas construire à outrance mais le foncier doit être intelligemment partagé".

De plus, la France hexagonale ne semble pas prendre en compte les spécificités de La Réunion : "1.000 feuilles législatives contraignent les élus et maires". Dans ces textes, la loi montagne et la loi littoral empêche la construction d'habitation. "C'est un problème puisque nous sommes un territoire volcanique, il y a du littoral et des montagnes tout autour de nous", rappelle Audrey Bélim.

"Les normes imposées par la France hexagonale coûtent chers et il y a beaucoup de contraintes à respecter", s'offusque la politicienne. En plus de vouloir accompagner la nouvelle génération, la mission est aussi de veiller sur les séniors. Il y a une véritable volonté de travailler en table ronde avec les autres partis. Regardez

Même si la sénatrice avertit qu'il ne faut pas reproduire la vague d'urbanisation des années 50, les deux politiciens s'accordent à dire qu'il y a une nécessité de trouver un consensus bénéfique à tous les Réunionnais.

