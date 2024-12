Cyclone Chido : 3.000 tonnes de vivres et matériels envoyés à Mayotte

Depuis le début de la crise à Mayotte, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud de l’océan Indien, Patrice Latron, en lien avec la cellule interministérielle de crise, a organisé l’envoi d’eau embouteilles, de denrées alimentaires et de matériels pour répondre à l’urgence. Au total, à ce jour, La Réunion a pu soutenir les besoins de Mayotte en envoyant en 11 jours 2.158 tonnes de nourritures et d’eau, et 800 tonnes de matériels. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Par voies aériennes :

• 29 tonnes de denrées alimentaires non-périssables (riz, boîtes de conserves, farine…)

• 113 tonnes d’eau

Par voies maritimes :

• 252 tonnes de denrées alimentaires non-périssables (riz, boîtes de conserves, farine…)

• 1 764 tonnes d’eau



À cela s’ajoute l’envoi d’équipements pour les maisons (bâches, matériaux), des vêtements, du matériel médical et d’hygiène, des véhicules, ou encore des groupes électrogènes. 800 tonnes de matériels ont ainsi été acheminés à Mayotte.



Les ponts aériens et maritimes ont également permis l’envoi de près de 2 000 professionnels (militaires, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, personnels médical, fonctionnaires, etc.) pour prêter mains fortes aux autorités mahoraises.

- La Réunion solidaire et raisonnable -

L’envoi de ces vivres et matériels a permis de répondre à l’urgence des premiers jours et La Réunion, en tant que voisine de Mayotte, a pu assurer cette solidarité très rapidement.



La Réunion étant également en saison cyclonique, le préfet de zone appelle "chacune et chacun à réduire les dons de denrées alimentaires et invite la population à favoriser les dons pécuniaires auprès des associations agréées de sécurité civile".



"Mayotte pourra compter également sur l’arrivée de denrées et de matériels en provenance de l’Hexagone, permettant à La Réunion de reconstituer ses stocks stratégiques nécessaires à ses propres besoins et continuera, autant que possible, à soutenir les Mahoraises et Mahorais", écrit la préfecture.