Cyclone intense Chido : Air Austral annule tous ses vols de dimanche

Air Austral annonce l'annulation de tous ses vols du dimanche 15 décembre 2024 de et vers Mayotte où l'aéroport Marcel Henry restera fermé jusqu’à nouvel ordre après le passage du cyclone intense Chido (Photo www.imazpress.com)

"En concertation avec les autorités et le poste de commandes opérationnelles de l’aéroport de La Mayotte, tous les vols Air Austral au départ et en provenance de Mayotte du dimanche 15 décembre sont annulés" informe Air Austral

Des ajustements de programme sont également à prévoir sur la journée du lundi 16 décembre 2024.



Il est demandé aux passagers impactés par ces annulations de ne pas se présenter à l'aéroport, une solution de report leur sera communiquée dès confirmation de réouverture de l'aéroport par les autorités.

Air Austral l"es remercie pour leur compréhension dans ces circonstances exceptionnelles"



Durant toute la phase cyclonique, "la compagnie reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution. La cellule de crise de la compagnie poursuit ses points quotidiens et étudie tous les scénarios de reprise possible de son programme des vols. " ajoute Air Austral

"Le centre opérationnel de contrôle restera actif et assurera une veille permanente, afin de garantir des conditions optimales de reprise d’activité et limiter au maximum l’impact des perturbations" dit encore Air Austral



Journée du dimanche 15 décembre

En plus des informations déjà communiquées, Air Austral ajuste son programme des vols comme suit :

Paris – Mayotte :

- Le vol UU978 Paris-Mayotte du dimanche 15 décembre est annulé.



Les passagers sont reportés sur le vol UU978 Paris-Mayotte du lundi 16 décembre 2024. Décollage de Paris à 18h55 heure locale

- Le vol UU9976 Paris-Mayotte du dimanche 15 décembre est annulé.

Les passagers se verront proposer une alternative de voyage dès confirmation de la réouverture de l’aéroport de Mayotte et en fonction des évolutions météo. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.



Journée du lundi 16 décembre



Mayotte – Paris :

- Le vol UU979 Mayotte-Paris du Lundi 16 décembre 2024 est annulé.



Infos pratiques sur les vols d'Air Austral

Les passagers se verront proposer une alternative de voyage dès confirmation de la réouverture de l’aéroport de Mayotte et en fonction des évolutions météo. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral."Air Austral s’organise depuis quelques jours afin de garantir le meilleur service à ses passagers et de limiter l’impact des perturbations imposées par les conditions météorologiques. La compagnie reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution" détaille Air Austral.

Dans tous les cas, il est impératif de suivre les recommandations suivantes :



• Vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur le site d'Air Austral ou directement dans la rubrique Ma Réservation.

• Mettre à jour si nécessaire ses coordonnées (téléphonique mobile et/ou adresse e-mail) auprès d’Air Austral ou directement auprès de son agence de voyage.

En cas de perturbations sur un vol, chaque passager pourra être averti individuellement. Air Austral dispose d’un service informant directement ses passagers sur leur téléphone portable, Smartphone ou e-mail à partir du moment où les contacts ont bien été indiqués à la compagnie.

• Rester à l’écoute des médias. Des points réguliers d’information seront effectués.

• Des mesures commerciales ont été mises en place pour tout passager souhaitant différer ou annuler son voyage.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com