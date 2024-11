Décès de Jean-Luc Schneider : Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, salue sa mémoire

Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, salue la mémoire de Jean-Luc Schneider qui est décédé ce 9 novembre 2024. Libraire-éditeur de bande dessinée, fondateur de Des bulles dans l’océan, organisateur du festival international Cyclone BD, Jean-Luc Schneider était une personnalité marquante de la filière du livre, reconnue à La Réunion et au-delà. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Ce chef d’entreprise, passionné du neuvième art, a porté la bande dessinée réunionnaise au plus haut des ambitions. Découvreur de talents, expérimentateur de nouvelles formes, il était également un fervent défenseur de la profession, administrateur de l’association interprofessionnelle des métiers du livre La Réunion des Livres, toujours mobilisé pour la préservation du tissu économique du livre en milieu insulaire.

À son actif, Jean-Luc Schneider compte un réseau de librairies dont une implantée à Madagascar, une maison d’édition avec un catalogue de plus d’une centaine de titres, un festival international prisé par les auteurs les plus renommés, et dont l’édition 2023 s’est ouverte en présence de la ministre de la Culture. Il a également été un ambassadeur de La Réunion au Festival international de bande dessinée d’Angoulême et ailleurs.

Laurent Lenoble a rendu un hommage public à Jean-Luc Schneider lors de l’ouverture du Conseil local des territoires pour la culture, instance de dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, réunis ce 12 novembre 2024 à la Cirest. Il adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches, et à tous ceux qui l’ont connu ici et de l’autre côté de la mer.

