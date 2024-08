Docteur Globe-trotter : les voyages insolites du médecin Claire Lenne

A l'hôpital de Saint-Pierre et Miquelon, au sein d'une centrale nucléaire chinoise ou dans les aires avec un jet privé au départ de la Nouvelle-Calédonie, le deuxième tome de Docteur Globe-trotter, partage les voyages insolites de Claire Lenne à travers le globe. Le "Tour du monde en blouse blanche" de la médecin urgentiste réunionnaise, paru ce jeudi 4 juillet 2024, raconte, à travers ses cahiers de voyage, ces trois destinations truffées de péripéties (Photo : Claire Lenne)

À 36 ans, Claire Lenne travaille principalement aux urgences de la Réunion depuis 2015 et l'obtention de son diplôme de médecin urgentiste.

Elle a en premier lieu voyagé dans les DROM, puis à l'international, tenant un journal personnel pour chacune de ses destinations. "Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour d'autres personnes que tout ça soit publié et de faire connaître ces endroits incroyables", explique Claire Lenne.

En 2022 sort le premier tome de Docteur Globe-trotter sur ses aventures dans des cliniques pétrolières en Afrique, un dispensaire de forêt amazonienne, ou le bateau d’expéditions scientifiques, le Marion Dufresne. "Après ça, on m'a demandé de faire une suite avec les autres voyages que j'avais réalisé", raconte-t-elle.

- Sur terre, dans les airs et sous risque nucléaire -

Dans ce deuxième tome, la médecin urgentiste nous embarque dans ses aventures au sein d'une centrale nucléaire chinoise en pleine période du Covid, à bord d'un jet privé au départ de la Nouvelle Calédonie pour transporter les malades ne pouvant pas se faire soigner sur l'île, et dans les locaux de l'hôpital Saint-Pierre et Miquelon, où les moyens sont moindres et la débrouillardise est de mise.

"En Chine, c'était une période particulière, avec le confinement, en plus de travailler sur un site industriel. Puis la situation politique du pays est bien différente, notamment sur les concepts de démocratie et de liberté", détaille Claire Lenne.

"Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, j'étais dans petit hôpital, où nous n'avions même pas d'IRM. Les évacuations sanitaires se faisaient vers le Canada", indique-t-elle.

À La Réunion, l'envoi de personnes ayant besoin de se faire opérer à Paris se fait via des vols commerciaux. En Nouvelle-Calédonie, les évacuations sanitaires par vol commercial existent, mais il y en a très peu, s'expliquant par un nombre de vols moins important qu'à La Réunion.

Donc ils utilisent surtout des jets privés. "À bord il y a les pilotes, le malade dans son brancard, un médecin et un infirmier. Pour ces missions, les organismes publics délèguent directement au secteur privé", souligne la médecin urgentiste.

- Le plus important : "s'adapter" -

Le mot à l'ordre du jour dans chacune de ses missions : "s'adapter"."Mon mentor me disait toujours de rester souple sur les pattes arrière", évoque-t-elle

Sur son site, Claire Lenne note le plus beau de ses souvenirs pour chacun de ses voyages. Ils sont parfois liés à la médecine, d'autres sur la beauté du paysage, comme lorsque, à bord du Marion Dufresne, ils sont arrivés à Kerguelen, ou à lors de moments de vie tel que le nouvel an chinois. "Il y a un vrai mélange entre la médecine et le voyage", confie la globe-trotteuse.

"Ce n'est pas moi qui suis extraordinaire, mais c'est ce que je vis. Je lutte sur cette image, où je ne veux pas être considérée comme une superwoman. Les interventions scolaires m'aident aussi à me détacher de cette image", témoigne Claire Lenne.

L'association Soframmi, créée en 2019, rassemble des médecins voyageurs. "Souvent, les missions sont assez courtes. Donc quand il y en un qui s'en va, un autre prend le relais", raconte-t-elle.

Pour l'instant à La Réunion jusqu'en mars, la médecin urgentiste alterne entre un contrat de six mois dans un hôpital de l'île et six autres mois pour réaliser une mission inédite. "Chaque mission est une opportunité. Ça se fait aux bouches à oreilles, notamment entre médecins voyageurs. La seule limite, c'est les idées", conclue-t-elle.

