Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du du lundi 2 déembre au samedi 7 décembre 2024 (Photo www.imazpress.com)

• Mardi 3 décembre

- Hub Lizine la Mare Sainte-Marie (8 rue de Pondichery, à côté de Sorepro) de 8h à 13

- Mairie de Petite Ile de 8h à 13h

• Mercredi 4 décembre

- Monsieur Bricolge à Saint-Pierre de 12h à 17h

• Jeudi 5 décembre 2024



- Aéroport Roland Garros (Salle de réunion 1- Ex hémisphère sud) de 10h à 14h- Salle animationss et loisrie AS d'Eurveilher Entre Deux (en haut de la gare routière) de 8h à 13h

• Vendredi 6 décembre

- Mairie de Saint-André de 8h à 13h

- Internark SainGilles de 12h à 17h

• Samedi 7 décembre



- Centre commercial Savanna Saint-Paul de 9h à 15h

Infos pratiques

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne à cette adresse.

Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h)