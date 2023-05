Matante Rosina se lève avec le soleil ce samedi 6 mai 2023. Pour elle, le matin est ensoleillé dans la plupart du département, sauf sur la côte sud-est où il y a des nuages et des averses. Les hauts deviennent nuageux au fil de la journée et les averses se produisent surtout dans l'ouest. Le vent souffle plus fort du côté de Saint-Pierre. Les températures ne changent pas beaucoup pendant la journée mais sont un peu plus chaudes la nuit. (photo rb/www.imazpress.com)