En juin, le prix des produits frais recule mais n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant Belal

En juin 2024, l'indice des prix à la consommation recule de 0,4 % à La Réunion, après une hausse de 0,2 % en mai. Les prix de l'alimentation reculent pour le troisième mois consécutif, ceux des services et de l'énergie repartent à la baisse, tandis que les prix des produits manufacturés et du tabac augmentent. Sur un an, l'inflation ralentit de nouveau en juin (+3,4 %), comparativement au trois premiers mois de l'année durant lesquels l'inflation annuelle était égale ou légèrement supérieure à 4 %. L'indice des prix à la consommation augmente davantage à La Réunion qu'au niveau national (+2,2 %), comme l'indique l'Insee dans un communiqué

Prix à la consommation à La Réunion : -0,4 % en juin 2024 et +3,4 % sur un an Indice des prix à la consommation des ménages

En juin 2024, par rapport à mai, l’indice des prix à la consommation recule pour la première fois depuis septembre 2023 (-0,4 %). En juin, les prix de l’alimentation baissent de nouveau, ceux des services et de l’énergie repartent à la baisse, tandis que les prix des produits manufacturés retrouvent une dynamique haussière. Les prix du tabac continuent d’augmenter.

Les prix de l’alimentation baissent fortement en juin (-1,7 %), après -0,1 % en mai et -0,8 % en avril. Une fois encore, ce sont les prix des produits frais qui reculent, très fortement en juin par rapport au mois précédent (-12,8 %). Néanmoins, les prix des produits frais n’ont pas encore retrouvé le niveau de janvier, avant le passage du cyclone Belal.

Hors produits frais, les prix de l’alimentation repartent à la hausse (+0,4 %) après une stabilité en mai.

Les prix des services baissent en juin (-0,3 %), après deux mois de hausse à +0,5 % en avril et mai. Cette baisse est principalement liée à celle des tarifs des services de transports (-3,2 % en juin) après la forte hausse de mai (+9 %) due aux prix du transport aérien. Les prix des loyers, eau, enlèvement ordures ménagères, ceux des services de santé et de communications sont stables en juin. Les prix des autres services reculent de 0,5 %.

En juin, les tarifs de l’énergie repartent à la baisse (-1,8 % après une hausse de 0,9 % en mai) sous l’effet de la baisse des prix des produits pétroliers (-3,2 %). Le prix du supercarburant recule de 7 centimes et celui du gazole de 4 centimes. Le prix de la bouteille de gaz, bénéficiant toujours des aides locales, est stable, tout comme celui de l’électricité.

Les prix des produits manufacturés repartent à la hausse en juin (+0,7 % après -0,2 % en mai). Les prix de l’habillement et chaussures renchérissent de 2 %, ceux des produits de santé sont stables. Les prix des autres produits manufacturés augmentent de 0,5 %.

En juin, les prix du tabac augmentent de 1,2 %.

- Sur un an, les prix à la consommation augmentent -

Sur un an, de juin 2023 à juin 2024, l’indice des prix à la consommation augmente davantage à La Réunion (+3,4 %) qu’en France (+2,2 %). Néanmoins, l’inflation annuelle décélère depuis le début de l’année 2024, après un pic à 4,2 % en glissement annuel en janvier. Les prix croissent plus fortement sur un an à La Réunion qu’au niveau national pour tous les secteurs de consommation, à l’exception des prix des services et du tabac qui augmentent autant sur l’île qu’au niveau national.

Sur un an, les prix des services augmentent de 3 % à La Réunion (+2,9 % au niveau national).

Les services pèsent pour près de la moitié de la consommation des ménages. La hausse des prix des services est due en partie à la hausse des prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères (+5,6 %), plus importante qu’au niveau national (+2,7 %). Les tarifs des services de santé (+1,5 %) et de communications (+2,6 %) continuent d’augmenter à

La Réunion, alors que les prix des services de communications reculent au niveau national (-5,4 %). Les prix des services de transports ralentissent sur un an (+2,3 % après +12,9 % en mai), mais l’augmentation demeure supérieure au niveau national (+0,6 %). Les prix des autres services accélèrent de nouveau en juin (+2,2 % après +1,8 % en mai) mais restent en deçà du glissement annuel national (+4 %).

Sur un an, les prix de l’énergie augmentent davantage à La Réunion qu’en France (+11,9 % en juin contre +4,8 %). Les prix de l’énergie accélèrent en glissement annuel pour le deuxième mois consécutif (+6,6 % en avril, +10,1 % en mai). Cette hausse est portée par celle des prix de l’électricité (+21,7 % sur un an) et des produits pétroliers (+5,3 % sur un an).

Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent plus fortement à La Réunion qu’au niveau national (+4,5 % contre +0,8 %), mais ils ralentissent nettement comparativement aux mois précédents (jusqu’à +10,5 % sur un an en février). L’alimentaire pèse pour 16 % dans le budget des ménages réunionnais. Ce ralentissement est la conséquence d’un retour progressif à la normale des prix des produits frais, qui avaient bondi de + 53 % sur un an en février et qui atteignent +14,2 % sur un an en juin. Au niveau national, les prix des produits frais augmentent de 2,1 %. Hors produits frais, les prix de l’alimentation augmentent de 3,2 % sur un an à La Réunion (+0,6 % en France).

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent à La Réunion (+0,9 %) alors qu’ils sont stables au niveau national. Les produits manufacturés représentent 29 % du budget des ménages réunionnais. Sur un an, les prix de l’habillement et chaussures diminuent à La Réunion (-0,7 %), alors qu’ils augmentent en France (+0,6 %).

Les prix des produits de santé baissent sur l’île (-0,6 %), comme au niveau national (-1,1%). Hors habillement, chaussures et produits de santé, les prix des produits manufacturés augmentent à La Réunion (+1,6 %), alors qu’ils sont quasi stables au niveau national (+0,1 %).

Sur un an, les prix du tabac augmentent de 8,7 % à La Réunion comme au niveau national.