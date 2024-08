Enlèvement à Saint-Pierre : les prévenus écopent de 12 à 18 mois de prison

Ce lundi 26 août 2024, étaient jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, six hommes et une jeune femme âgés de 20 à 27 ans pour avoir enlevé et agressé un homme dans un fast-food de la ligne des 400. Le tribunal a tranché. Les sept prévenus écopent de 12 à 18 mois de prison, dont certains avec du sursis (Photo : www.imazpress.com)

Ce jeudi 22 août 2024, un homme a été pris dans un guet-apens dans un fast-food de Saint-Pierre.

Plusieurs personnes auraient pris à partie l'individu avant de l'emmener à l'extérieur, l'agresser et l'enlever jusqu'à Saint-Joseph.

Les auteurs de ces violences ont été interpellés et placés en détention provisoire samedi 24 août.

- La drogue ne serait pas le mobile -

Selon les dires des différents protagonistes, la drogue ne serait pas en cause. Le mobile serait le vol d'une voiture relatent plusieurs médias locaux.

La victime elle, affirme que tout cela est lié à un trafic de drogues.

Après délibération, la jeune femme et l’un des complices sont condamnés à 12 mois de prison avec sursis. Deux autres complices écopent de peine de 12 et 18 mois de prison, dont six avec sursis.

Enfin, concernant les trois frères. Le plus âgé est condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Le cadet se voit condamné à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis. Enfin, le plus jeune est puni de deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis.

