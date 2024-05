Pour Matante Rosina, ce début de semaine s'annonce contrasté. Ce lundi 20 mai 2024, le ciel alternera entre des périodes ensoleillées et des moments où des nuages viendront voiler le ciel. Quelques petites pluies pourraient également tomber principalement dans les hauts et sur l'est de l'île. Le soleil brillera par intermittence. Les températures restent de saison. (photo rb/www.imazpress.com)