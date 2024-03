Championnats de France de vitesse séniors : Manon Lebon décroche le titre de vice-championne

Ce samedi 16 mars 2024, à Anse, les grimpeurs les plus rapides du pays se sont donné rendez-vous pour se disputer le titre de Champion de France de vitesse 2024. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Fédération française de la montagne et de l'escalade)

Dès le début de la compétition, Manon Lebon (Austral Roc) frappe fort en remportant les qualifications, et en battant son record personnel coup sur coup (7sec04 et 7sec03 contre 7sec27 auparavant).



Elle établit ainsi un nouveau record de France U20 à pointe à quelques centièmes de seconde du record de France

sénior. La tamponnaise remporte facilement son duel de quart de finale contre Julia Miltenberger avant d’éliminer Lison Gautron, autre prétendante olympique.

En finale, face à Capucine Viglione la tenante du titre, Manon part très fort et mène largement le duel jusqu’au dernier mouvement. Au moment de conclure son pied glisse dans la poussée finale et elle chute, sans avoir pu taper le buzzer. Capucine profite de cette grosse erreur pour gagner cet ultime duel. Victoire Andrier monte sur la troisième marche du podium.

Trois autres athlètes du Pôle Espoir de la Réunion étaient également présentes chez les femmes. Pour leur premier championnat de France de vitesse sénior, elles se sont toutes hissées jusqu’en quart de finale. Louise Fontaine (Est’Kalad Club), avec un temps de 8sec34 se classe 5 e , suivie de Maélane Villedieu (Austral Roc), 6 e , qui bat son record personnel en 8sec38 et Eva-Lina Rymasz (Austral Roc), qui termine 7e de la compétition avec un meilleur chrono de 8sec57.



Du côté masculin, Romain Velprat (Montagne Réunion) se qualifie lui aussi pour les phases finales avec un temps de 6sec50. L’aventure s’arrêtera pour lui en huitième de finale avec une 11 e place, battu par Max Mengual, sacré vice-champion de France quelques minutes plus tard.



La compétition est remportée par le recordman de France, Pierre Rebreyend. Jérome Morel complète le podium.

En parallèle de ces championnats de France sénior, une étape de Coupe de France de vitesse jeunes était au programme, pour permettre notamment aux U16 de se préparer aux Championnats de France Jeunes de ce samedi 23 mars 2024.



En U16, Elena Pasturel (Est’Kalad Club) et Léo Grosset (Austral Roc) remportent tous les deux la compétition. Elena, qui améliore ses temps passage après passage (10sec57 en finale) monte sur la plus haute marche du podium pour sa première compétition nationale de vitesse. Léo quant à lui bat son record personnel en 6sec34 (il flirt à 5 centièmes du record de France de la catégorie) et se montre régulier tour après tour, avant de l’emporter.