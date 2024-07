Escalade : cinq réunionnais au départ de la Coupe de France et de l'Open national de Briançon

Ce jeudi 11 juillet 2024, débute l’annuel "Mondial de l’escalade" à Briançon ; et dès le 14 juillet, l'Open national combiné. Cinq réunionnais sont positionnés sur les deux compétitions. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ce vendredi 12 juillet Iloé Cherif Michel et Alek Rymasz, deux réunionnais licenciés au club Austral Roc, seront au départ de la Coupe de France de difficulté à Briançon dans la catégorie U16.

Les 14 et 15 juillet, ce sont trois autres locaux qui participent à l'Open national de combiné dans une plus jeune catégorie. Kayann Raibaut (U10) et Basile Sabi (U14) du club Austral Roc, seront aux côtés de Thomas Lallemand (U12) pour le début de la compétition appelée "Les petits gibbons".

Les deux tournois se déroulent sur la nouvelle structure Briançonnaise.

- Programme (heure locale) -

Vendredi 12 juillet :

- Qualifications de 9h à 15h

- Finales à partir de 19h

Dimanche 14 et lundi 15 juillet : Open national "Les petits gibbons"

- Bloc, difficulté et Vitesse

Plus d’infos sur le Mondial : cliquez ici