Familles d'accueil, alcoolisation fœtale, bichiques, NRL et IST

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre 2024: • Lundi 9 septembre - Lorsque les familles sont défaillantes ou absentes, l’État prend en charge les publics fragiles • Mardi 10 septembre - Alcoolisation fœtale : boire un seul verre durant la grossesse peut provoquer un désastre pour le bébé • Mercredi 11 septembre - Bichiques : le précieux alevin a presque disparu des rivières et des tables • Jeudi 12 septembre - Chantier de la NRL : la Région et le groupement Vinci-Bouygues attendus mardi au tribunal administratif • Vendredi 13 septembre - VIH, infections sexuellement transmissibles : des jeunes de plus en plus contaminés et de moins en moins protégés (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 9 septembre - Lorsque les familles sont défaillantes ou absentes, l’État prend en charge les publics fragiles

Quand la famille est défaillante ou absente, c'est à l'État de prendre en charge enfants et jeunes majeurs isolés. D'autres publics fragiles, comme les personnes âgées ou en situation d'handicap, perdent aussi leur autonomie et n'ont pas nécessaire de famille pour prendre soin d'eux. C'est dans ce contexte que les assistants familiaux et les familles d'accueil ont la lourde charge de prendre soin et d'accompagner ces publics fragiles. Environ 826 assistants familiaux et 760 familles d'accueil sont présents sur le Département.

• Mardi 10 septembre - Alcoolisation fœtale : boire un seul verre durant la grossesse peut provoquer un désastre pour le bébé

À La Réunion, un enfant porteur de troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TCAF) naît tous les deux jours. Des bébés nés avec des troubles causés par la consommation d'alcool par la maman pendant la grossesse. Mais pas seulement. Si le papa consomme de l'alcool cela peut ausssi impacter la santé de son enfant à naître. Et nul besoin de boire en grande quantité, un seul verre peut provoquer des conséquences sur le développement de l'enfant. Retard de croissance, malformations, hyperactivité... sont quelques-uns des troubles qui peuvent toucher les bébés de parents qui ont bu de l’alcool pendant la grossesse. Qu'on se le dise : c'est zéro alcool dès le désir de grossesse.

• Mercredi 11 septembre - Bichiques : le précieux alevin a presque disparu des rivières et des tables

Depuis le 1er septembre 2024, la traditionnelle pêche bichique a débuté à La Réunion. Mais le précieux petit alevin, tellement apprécié des gourmets péi, se fait de plus en plus rare. Il a même été place en en catégorie "quasi menacée" d'extinction. Réchauffement climatique, surpêche, braconnage… expliquent cet état de fait. La règlementation a été durcie pour favoriser le renouvellement de l'espèce. Si cet objectif n'est pas atteint, les restrictions pourraient encore se durcir, au grand déplaisir des pêcheurs et des consommateurs. En attendant sur les étals, le bichique se vend (presque) au prix du caviar.

• Jeudi 12 septembre - Chantier de la NRL : la Région et le groupement Vinci-Bouygues attendus mardi au tribunal administratif

Alors que le groupement d'entreprises qui a construit le viaduc de la Nouvelle route du littoral réclame près d'un milliard d'euros de dédommagements au Conseil régional, les deux parties ont rendez-vous au tribunal administratif mardi 17 septembre 2024. Le groupement Vinci-Bouygues demande 971 millions d'euros en "réclamations", la collectivité régionale parle de sommes "extravagantes".

• Vendredi 13 septembre - VIH, infections sexuellement transmissibles : des jeunes de plus en plus contaminés et de moins en moins protégés

À La Réunion, l'usage du préservatif est en baisse, alors que le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) et les infections sexuellement transmissibles (IST) sont en hausse. Selon les dernières données disponibles, qui datent de 2023, 41 personnes ont été déclarées positives au VIH. Concernant les IST d’origine bactérienne, les chiffres ont recommencé à augmenter, après avoir reculé au cours des vingt années précédentes. Cela dans un contexte où l'utilisation des moyens de protection lors des rapports sexuels a diminué.