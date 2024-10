Halloween : la préfecture interdit les armes, l'alcool, les armes et les feux d'artifice sur la voie publique

Du jeudi 31 octobre à 6h au vendredi 1er novembre 2024 à 6h la consommation d'alcool , la vente et l'utilisation de feux d'artifice, la vente de carburant dans des récipients portables et le transports d'armes à feu seront interdits sur la voie publique. La préfecture a pris cet arrêté afin de prévenir les risques de troubles à l'ordre public lié à la célébration d'Halloween (Photo : www.imazpress.com)

Dans le détail, l'arrêté préfectoral indique :

- la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux terrasses des cafés, bars et restaurants

- la vente, le port, le transport et l’utilisation sur la voie publique ou en direction de celle-ci d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques sont interdits

- la vente au détail, le port et le transport de carburant, de produits combustibles ou corrosifs, dans tout récipient transportable sont interdits

- le port et le transport d’armes à feux, y compris factices et tout objet susceptible de constituer une arme par destination sont interdits.

"Ces mesures ne s’appliquent pas aux professionnels justifiant de leur activité" précise la préfecture.

Elle ajoute que "toute infraction à ces mesures peut être punie d’une amande de 135 euros. Les gérants des établissements ne respectant pas la réglementation peuvent faire l’objet de fermetures administratives".



Ces mesures d'interdiction sont prises pour "prévenir les risques de troubles à l’ordre public et faciliter le travail des forces de l’ordre et de secours, dont la présence sera renforcée" note la préfecture dans un communiqué publié ce mercredi" commente la préfecture.

Lors de précédentes fêtes d’Halloween, des violences urbaines, des dégradations de biens, des usages dangereux de carburants ou artifices ont pu être constatés, avec pour conséquences un risque pour la sécurité des personnes.

