Bras Panon : la plus grande ferme de La Réunion va ouvrir ses portes

La 44ème édition de la foire de Bras-Panon se tiendra du 12 au 21 mai 2023. Sous le thème "Notre terre, mère nourricière", l’agriculture durable et diversifiée sera mise à l'honneur. Outre la traditionnelle ferme avec tous les animaux, de nombreuses animations, notamment des manèges et des attractions, seront présentées au public tous les jours à partir de 9h. Un plateau artistique sera proposé en soirée. Un espace 100% péï accueillera des animations culinaires pour enfants et adultes. L'entrée de la foire est gratuite pour les Paonnais.e.s. Elles sera facturé de 1 à 3 euros pour les autres publics. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

La foire de Bras-Panon se veut chaque année un rendez-vous incontournable du monde agricole avec la mise en avant de l'agriculture locale. Pour cette 44ème édition, les acteurs des métiers liés à l'élevage, à l'agriculture, au savoir-faire local et à l'artisanat seront de nouveau présents pour faire découvrir "toutes les richesses du territoire".

- Écologie et modernité -

La ville de Bras-Panon et la Cirest souhaitent faire de cet événement un moment écoresponsable. En ce sens, la foire se lance en 2023 un défi "zéro plastique" et invite les visiteurs à prendre leur sac cabas.

"Tous les exposants sont aussi invités à adopter des pratiques durables, comme le respect de la réglementation relative à l'interdiction des plastiques à usage unique, le tri de leurs déchets selon les consignes et dispositifs mis à leur disposition et le dépôt du verre et des cartons dans la zone de tri en respectant les horaires d'accès" détaille les organisateurs.



Mettre en avant l'agriculture durable et diversifiée sera l'un des objectifs de la mobilisation qui deviendra la vitrine de toutes les initiatives et innovations locales.

Cette année une billetterie dématérialisée est également proposée aux visiteurs qui peuvent désormais préparer leur visite en achetant leurs billets en ligne, les imprimer ou les retrouver sur l'application mobile. Munis de leur billet électronique, ils pourront accéder directement à la foire sans passer par les files d'attentes des guichets.

L'entrée reste gratuite pour les Panonnais.e.s avec le badge « Pass vanille ». Elle est accessible aux autres visiteurs avec un tarif de jour et de soirée allant de 1 à 3 euros.

- Des animations en nombre -

Autre nouveauté de cette année, un espace 100% péi qui valorisera les produits locaux à travers l'accueil d'animations culinaires.

L'Académie culinaire de l’Océan Indien et des Outre-Mer organisera des cooking show et dégustations de produits péi chaque jours à 15h avec le chef Claude Frémy mais aussi des ateliers et concours confitures. Plusieurs producteurs de l'île proposeront quant à eux des découvertes culinaires.

Pour l'occasion, la ville de Bras-Panon accueillera également trois concours culinaires. Ils seront organisés par l’école municipales de cuisine mise en place dans le cadre du plan alimentaire territorial (PAT).

Les visiteurs pourront également profiter de la traditionnelle ferme des animaux, d'un jardin lontan, d'une présentation des métiers de la filière canne, de balades contées dans la ville de Bras-Panon et même de baptêmes d’hélicoptère.

- Conférences, projections, concerts et miss Bras-Panon –

Pendant 10 jours, les animations seront aussi nombreuses et variées dans la salle Raymond Barre qui accueillera des conférences, débats et des projections de documentaires et films.

En parallèle, le plateau artistique laissera la scène à l'élection miss Bras-Panon le vendredi 12 mai, à une soirée humour le samedi 20 mai et à de nombreux concerts en soirée tout au long de l'évènement.

Tous le programme des animations est à retrouver ici.

Pour l'accés à la foire, il serra facilité cette année avec un nouveau parking chemin C.F.R (échangeur Libéria/le Refuge) et des navettes gratuites.

