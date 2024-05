Bras Panon : la plus grande ferme de La Réunion ouvre ses portes

La foire de Bras Panon ouvre ses portes ce mercredi 24 avril 2024. Jusqu'au dimanche 12 mai, la plus grande ferme de La Réunion exposera sur trois hectares le savoir-faire des différentes filières agricoles de l'île. 255 exposants et plus de 1.500 animaux seront présents. 150.000 visiteurs sont attendus pour la 45e édition de cette manifestation. Plusieurs tables-rondes, et animations sont prévues (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Ateliers, animations, concours thématiques, dégustations… De la sensibilisation sur notre façon de consommation à la remise en question des modes deproduction, cette 45ème édition embrasse des sujets variés construis autour de trois volets : la sensibilisation, la valorisation et la transmission" détaillent les organisateurs.

"L’objectif majeur de cette 45ème édition est bien sensibiliser sur le sujet et d'essayer trouver ensemble des solutions d'adaptation . A cet effet, plusieurs temps forts seront organisés à destination des professionnels avec : A cet effet, plusieurs temps forts seront organisés à destination des professionnels" ajoutent les organisateurs.

Des animations grand public et des concerts sont programmés.

La programmation complète est à retrouver sur www.braspanon.re

Infos pratiques

• Tarifs



- Plein tarif : 3 eurostarif réduit pour les enfants de 2 ans à 12 ans révolus : 2 euros- tarif réduit pour les clubs de 3ème âge et les agriculteurs (de 8h à 16h sauf les week-ends) : 2 euros- tarif réduit pour les centres de loisirs et les centres de formation du lundi au vendredi jusqu'à 16h (groupe à partir de 10 personnes) : 1 euro- gratuit pour les personnes à mobiité réduite (gratuité également pour un accompagnateur)- gratuit pour les habitants de Bras Panon grâce au Pass Vanille

• Accès, parkings et navettes



- fermeture de la bretelle d'accès de Saint-Benoît (2x2 voies) de Saint-Benoît vers le centre-ville de Bras Panon- une circulation plus fluide aux échangeurs de Paniandy, les travaux étant achevés- les travaux de la RN 2002 sont interrompues- des navettes gratuites- cette année, la mise à disposition de navettes gratuites est organisée par le réseau Estival et Cirest. Cette année, la mise à disposition de navettes gratuites est organisée par le réseau Estival et Cirest.- 2.000 places de stationnements disponibles répartis sur quatre parkings

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com