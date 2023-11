Pluies et orages : le nord, l'est et sud-est en vigilance, plusieurs rivières sous surveillance

Après une nuit souvent humide, la façade Est de l'île du Chef Lieu à Saint-Joseph en passant par Saint-Benoît reste concernée par des averses localement soutenues qui tendent à s'atténuer à partir de la fin de matinée. Sur l'Ouest de l'île, le temps est plus clément avec toutefois quelques nuages d'altitude qui masquent par moments le soleil", indique Météo France.

"Au fil de la matinée, les nuages partent à l'assaut des pentes et finissent par donner des averses localement copieuses dans les hauts du Sud-Ouest et du Sud au cours de l'après-midi avec des débordements possibles jusqu'en bord de mer. Un coup de tonnerre n'est pas exclu sur ces régions. L'après-midi est plus calme dans l'Est et le Nord de l'île même si des averses restent possibles dans les hauts", ajoute le communiqué.

- Les rivières Bras-Panon et des Roches en vigilance -

Des précipitations importantes ont été constatées pendant la nuit sur la rivière des Roches. Des précipitations importantes ont été constatées pendant la nuit sur la rivière Bras Panon et la rivière des Roches.

L'ensemble des bassins versants l'Est pourrait rester sensible et réactif à une reprise des précipitations.

La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ensemble des cours d'eau de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers.

