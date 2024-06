Saint-Gilles-les-Bains : un forum des métiers de l'hôtellerie et de la restauration

Ce jeudi 6 juin 2024 de 8h30 à 12h, l’association Resto’Acteurs, France travail et la Mission locale ouest (MIO), s’associent avec les organismes de formation et d’insertion pour organiser la 9e édition du Forum des métiers de l’hôtellerie et de la restauration à l'hôtel le Relais de l’Hermitage (Saint-Gilles les Bains). (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Pas moins de 10 acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion, aux côtés d’une dizaine d’entreprises de l’association Resto’Acteurs implantées dans l’ouest de l’île, seront présents lors de cette nouvelle édition du forum pour rencontrer, renseigner et séduire les personnes intéressées par un emploi, une formation ou une reconversion dans des métiers de l'hôtellerie et de la restauration.

- Un triple objectif -

Ce forum vise à trois objectifs. Présenter les nombreux et parfois méconnus métiers présents dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que le large éventail de formations, d‘accompagnements et d’évolutions possibles. L'événement valorise le secteur d’activité en présentant des entreprises solidaires, engagées et innovantes, qui expérimentent de nombreux dispositifs axés sur l’emploi autour de l’inclusion, de la formation et de l’amélioration des conditions de travail. Cela permet aussi de faciliter les prises de contact et les recrutements au travers d’un job dating inversé inter-entreprises, permettant de rencontrer près de 250 demandeurs d’emploi.

Le secteur du tourisme représente aujourd’hui environ 10 000 emplois directs à la Réunion. Un levier économique majeur génrant plus de 400 000 millions d'euros de recettes annuelles. Afin de mutualiser les actions et multiplier les offres d’emploi, ce sont une dizaine d’hôtels/restaurants majeurs de l’ouest de l’île, représentant près de 500 emplois directs et générant de nombreux emplois indirects, contribuant ainsi au développement économique de l’île et à la promotion de la destination, qui s’investissent dans cette opération.

- Au programme -

- Forum de présentation des métiers de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que des formations et dispositifs d’accompagnement en lien avec le secteur d’activité.

- Visite immersive de plusieurs établissements de l’association Resto’acteurs à Saint-Gilles, rencontres et échanges avec les équipes.

- Job dating inversé, où ce sont les demandeurs d’emploi qui vont choisir d’aller à la rencontre de tel ou tel professionnel parmi les nombreux acteurs du secteur présents autour d’un parcours atypique, d’une expérience passionnante ou d’un témoignage personnel.

- Sourcing et recrutement par les appétences.

- Ateliers cuisine / Master class bar.

- À à 11h départ de la « Restoact’Run », course des serveuses et garçons de café dans les jardins de l’hôtel le Relais de l’hermitage.

- L'association Resto'acteurs -

Resto’Acteurs est une association de restaurants et hôtels restaurants née en 2018, qui a pour ambition de fédérer les acteurs du secteur CHR à la Réunion (Café Hôtels Restaurants) pour engager des actions conjointes et solidaires autour de l’emploi dans le domaine, visant à apporter des solutions aux problématiques suivantes : difficultés de recrutement, dévalorisation des métiers et des filières de formation, déficit du "savoir être", concurrence déloyale des emplois non déclarés.

Initialement représentée dans le sud de l’île, puis dans l’ouest, Resto’acteurs est aujourd’hui composée de plus d’une vingtaine d’entreprises majeures du secteur, implantées sur l’ensemble de l’île.

Ces entreprises ont décidé de renforcer leur collaboration et de développer leurs actions visant à : promouvoir les métiers de la restauration et leurs perspectives d’évolutions, professionnaliser les demandeurs d’emploi pour répondre aux attentes des entreprises, ajuster les formations aux besoins des entreprises, favoriser l’employabilité pérenne de tous et favoriser la mobilité professionnelle.