France Travail La Réunion et Actual Group : un partenariat pour accélérer le retour à l’emploi

Ce lundi 16 septembre, Olivier Pelvoizin, directeur régional de France Travail, et Virginie Boireau, fondatrice d'Alter Ego, filiale du groupe Actual depuis avril 2024, en présence de Samuel Tual, président d'Actual group, ont signé un accord régional de partenariat. Cet accord vise à faciliter le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et à mieux répondre aux besoins de recrutement des entreprises locales.

France Travail et Actual Group réaffirment leur souhait de développer les synergies territoriales entre leurs réseaux, en mobilisant leurs ressources et leurs expertises.

Les deux partenaires ont identifié 4 axes principaux de partenariat visant à agir ensemble sur le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et la satisfaction des besoins en recrutement des entreprises clientes des agences d’emploi :

● Consolider les relations entre les réseaux de France Travail et d’Actual Group.

Afin de coordonner leurs actions, les équipes de France Travail La Réunion et Actual Group partageront leurs orientations stratégiques et objectifs aux niveaux régional et local. Ces échanges permettront ainsi d’adapter la mobilisation conjointe au contexte de chaque territoire.

● Mobiliser les services de recrutement de France Travail.

France Travail La Réunion et Actual Group travailleront conjointement à la publication des offres d’emploi, afin de les transformer en un réel levier pour répondre aux difficultés de recrutement dans certains secteurs.

● Agir sur les offres difficiles à pourvoir.

Les agences France Travail et Actual group agissent ensemble pour pallier les difficultés de recrutement des entreprises dans les territoires. Leur coopération contribuera à agir tout au long du parcours de recrutement pour améliorer l’attractivité des métiers concernés, sécuriser et accompagner le recrutement.

● Favoriser l’insertion et les reconversions des demandeurs d’emploi.

Pour agir sur les difficultés de recrutement, France Travail et Actual Group mobiliseront les dispositifs facilitant l’insertion professionnelle : périodes d’immersions professionnelles, formations d'adaptation au poste, recrutement par simulation, mentorat etc.

Olivier Pelvoizin, directeur régional de France Travail La Réunion, "l’intérim est un véritable levier pour les personnes les plus éloignées de l’emploi. Cela permet une entrée dans la vie professionnelle et un développement des compétences menant vers un emploi durable. Ce partenariat permet d’unir nos réseaux, nos outils, nos communications dans le but de contribuer ensemble au plein emploi sur notre territoire."

Pour Samuel Tual, Président d’Actual Group, "je suis ravi d’officialiser notre partenariat avec France Travail, qui s'appuie sur la complémentarité de nos réseaux pour apporter des solutions adaptées aux besoins locaux. Combiné aux ressources et expertises d’Alter Ego qui a récemment rejoint le giron du groupe et de notre réseau d’Accompagnement Envergure déjà implanté sur l’île, nous renforçons ainsi notre capacité à offrir une réponse encore plus ciblée et adaptée pour répondre aux besoins des candidats et des employeurs, tout en réduisant les difficultés de recrutement. Cette coopération renforcée entre France Travail et Actual group va nous permettre d’optimiser les solutions mises aux services des demandeurs d’emploi et des entreprises et sera l'opportunité de former et d’accompagner le plus grand nombre de candidats vers l’emploi. Viser le travail pour tous, reste la condition indispensable pour permettre à chaque individu de trouver sa place dans la société et se réaliser."