France Travail La Réunion et les Experts-Comptables de La Réunion renouvellent leur partenariat

Le jeudi 3 octobre, France Travail et le CROEC ont signé une convention de partenariat visant à renforcer nos efforts communs pour le développement économique du territoire et à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : France Travail)

Les objectifs de ce partenariat sont :

• Faciliter les recrutements des cabinets d’expertise-comptable et promouvoir les aides et mesures proposées par France Travail.

• Anticiper les besoins des entreprises et sécuriser les parcours professionnels via le maintien ou le développement des compétences des demandeurs d’emploi.

• Accompagner les futurs créateurs et repreneurs d’entreprise.

Nos actions conjointes permettront d'accompagner les experts-comptables dans leurs recrutements, d'anticiper les besoins du marché du travail et de soutenir les futurs entrepreneurs réunionnais.

Lors de ce rendez-vous, France Travail a présenté : www.myjobglasses.re, une plateforme régionale, qui connecte des jeunes (ou des personnes en reconversion) avec des professionnels et facilite leur rencontre, afin de susciter des vocations.