French tech La Réunion : La délégation réunionnaise est à Nouméa

Ce mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2024, la délégation réunionnaise de French tech est à Nouméa pour participer à la seconde édition des Outre-mer French Tech Days (OMFTD). Cet événement, qui réunit les communautés tech des Outre-mer et du Pacifique, permet aux participants de présenter leurs innovations, de créer des liens, et de réfléchir collectivement aux défis auxquels sont confrontés les territoires ultramarins. Quatre startup réunionnaises vont pitcher face aux investisseurs internationaux (Photo : )

- Les startups réunionnaises prêtes à relever le défi -

Quatre startups réunionnaises participent cette année, chacune représentant un secteur clé de l’innovation : The Island Cosmetic, Fidelatoo et Leon Guide. Ces startups auront l’opportunité de pitcher devant des investisseurs internationaux, avec l’objectif de lever des fonds pour accélérer leur croissance et se développer à l’échelle régionale et mondiale. C’est un moment clé pour elles de renforcer leur position sur le marché et de se démarquer dans un contexte économique en pleine transformation.

« La participation des startups réunionnaises à cet événement arrive à un moment crucial pour la French Tech, qui fait face à des défis économiques importants. » explique Julie Vansnick directrice de French Tech La Réunion. « Avec la hausse des taux d’intérêt décidée par les banques centrales, l'accès aux financements est devenu plus difficile. Les investisseurs sont aujourd'hui plus prudents et demandent des preuves solides de la capacité des startups à croître de façon durable ». Dans ce contexte, les startups doivent se montrer particulièrement résilientes et capables de prouver que leur modèle économique peut foncAonner à long terme, même dans un environnement incertain.

- Fédérer l’écosystème ultramarin pour surmonter les défis de l’éloignement -

Les territoires ultramarins partagent des défis communs, tels que l’accès aux financements, la distance par rapport aux grands marchés européens et mondiaux, ainsi que les coûts logistiques élevés. Ces obstacles affectent directement la compétitivité des startups ultramarines. Toutefois, dans un environnement où la French Tech traverse une période de transformation, marquée par l’incertitude économique et les réformes fiscales, ces échanges interrégionaux sont essentiels pour mutualiser les ressources et les connaissances, et développer des stratégies communes pour maintenir l’innovation ultramarine sur le devant de la scène.

- Enjeux économiques pour La Réunion -

De plus, les réformes fiscales en cours en France, comme la révision potentielle du Crédit Impôt Recherche (CIR), menacent de réduire les incitations à l’innovation, ce qui pourrait freiner la croissance des jeunes entreprises, notamment celles situées dans les territoires ultramarins. Pour les startups réunionnaises, cet événement représente donc une opportunité de se positionner en tant que champions régionaux et de prouver leur résilience malgré un contexte économique mondial défavorable.

En parallèle, l'isolement géographique de La Réunion rend l'accès aux ressources et aux financements encore plus complexe, nécessitant une approche collaborative entre les acteurs ultramarins pour renforcer la compétitivité de l’écosystème. Les startups présentes aux OMFTD entendent démontrer que, même en période de crise, l'innovation peut être un levier puissant pour pallier les défis locaux tout en répondant aux besoins globaux de leurs territoires.

- La résilience de l’écosystème tech réunionnais -

Malgré ces défis, les startups réunionnaises continuent de montrer leur résilience. Cet événement leur permet de démontrer leur capacité à innover dans un environnement complexe et de surmonter les contraintes inhérentes aux territoires ultramarins. La French Tech traverse actuellement une période charnière, et les Outre-mer French Tech Days à Nouméa offrent à La Réunion une chance unique de prouver que les startups ultramarines peuvent non seulement

s’adapter, mais aussi exceller et prospérer.